Com investimento de R$ 20 milhões, Asun inaugura em outubro mercado renovado no Litoral

Está marcada para o dia 15 de outubro a reabertura do mercado Asun, revitalizado, em Cidreira, no Litoral. Com um investimento de R$ 20 milhões, o Grupo Asun fez um processo completo de retrofit na loja e entregará daqui a menos de três meses o espaço com 800 metros quadrados a mais em área de vendas, equipamentos novos, estrutura modernizada e melhorias voltadas à experiência dos clientes. A operação faz parte do plano de qualificação da rede, que investe em modernização e ganho de eficiência em unidades consideradas estratégicas pelo grupo.

A reforma teve início em dezembro do ano passado e compreende três etapas: desmobilização da loja antiga, construção da nova loja e demolição da estrutura da loja provisória. Desde março deste ano, a loja provisória garantiu o abastecimento da cidade e a manutenção do atendimento aos clientes, mas com uma estrutura compacta.

O gerente de expansão do Grupo Asun, Ernesto Machado Ortiz, diz que esta "é uma das melhores lojas do grupo em termos de vendas e fluxo". Mesmo operando de forma reduzida, Ortiz garante que tem sido possível manter praticamente o mesmo mix de produtos e o atendimento aos clientes, sem comprometer o andamento da obra.

O número de funcionários do Asun em Cidreira gira em torno de 110 durante o ano e chega a 160 no verão. Volume que, conforme a empresa, será ampliado com novas contratações. Setores como rotisseria, padaria, açougue e estoque ganharam reforço em área e infraestrutura. Além disso, o projeto conta com uma cozinha própria para a produção de alimentos na loja.

Outro destaque da loja renovada é a atualização tecnológica, com informatização completa e dispositivos de rede que garantem maior velocidade no processamento de dados — o que reflete diretamente na agilidade do atendimento e no controle das operações.

A conclusão total das obras, com demolição da loja provisória e finalização do novo estacionamento, está prevista somente para dezembro.

Ficha técnica

Investimento: R$ 20 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Asun

Cidade: Cidreira

Área: Varejo/Serviços