Livraria reabre após doação até do Exterior

"Reconstruímos toda a livraria", conta Antonio Nascimento, presidente da Federação Espírita do RS (Fergs), que é dona da unidade, na Travessa Azevedo, no bairro Floresta, na Zona Norte de Porto Alegre. Tamanho foi o dano que a livraria só foi reaberta em 23 de abril, quase um ano após a água "destruir" a operação.

A região onde fica a Fergs, com mais de 70 anos de história, teve mais negócios no segmento afetados, como a sede e estoques das livrarias Santos e Cameron, que também perderam centenas de milhares de livros, no Quarto Distrito. "Na retomada, instalamos materiais mais resistentes, caso se tenha nova inundação. O gasto para reconstruir a unidade foi de R$ 1,2 milhão", contabiliza o diretor.

"Tivemos doações e ajuda de muitos simpatizantes do Rio Grande do Sul, Brasil e até do Exterior. Foi o que permitiu fazer a obra", valoriza Nascimento. A enchente arrasou mais de 21 mil publicações. Foram mais de 20 dias sob a água. O impacto na livraria afetou também a distribuição, já que a operação abastece 500 centros espíritas no Estados e tem quase 4 mil associados no clube do livro. A loja voltou diferente. "Mudamos o layout, com entrada pela travessa agora e integrando com a sede da Fergs. O espaço está mais aconchegante, com área de leitura e convivência", contrasta o presidente.