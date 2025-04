Negócios se reinventam pós-enchente na Capital

"Repensamos de forma geral, com foco em melhoria da área comercial. Estou hoje muito mais atento, na linha de frente com clientes", resume o varejista. "Temos um passivo de R$ 5 milhões para pagar em cinco anos", cita Ghesse, sobre os financiamentos que a empresa obteve com bancos públicos de programas de reconstrução do Estado. Na retomada, ele recorda que montou uma marcenaria na loja para refazer o mobiliário. Para o futuro, algumas medidas: computadores foram trocados por notebooks e sistemas estão na nuvem, área físicas podem ser movimentadas, caso tenha nova inundação, e projeto de retomar a captação de clientes nos Estados Unidos para o braço de construção.

Além disso, a vizinhança e os clientes foram decisivos. "Muitas pessoas diziam que não sabiam o que iam fazer com os produtos, mas que estavam comprando para ajudar a loja", recorda. Resultado é que julho de 2024 foi o mês de venda recorde nos 23 anos do negócio, que agora começa a se estabilizar e deve crescer 15% em 2025. O diretor lembra que chegou a ter em cima da mesa contrato para alugar imóvel e transferir o comércio a outro bairro, mas decidiu ficar na rua Santos Dumont, no bairro São Geraldo. Ele se deu conta que seria mais rápido remontar a loja, mas muita coisa mudou na condução da Drystore.

"Tem de voltar para o jogo", resume Fábio Ghesse, diretor e fundador da Drystore, no bairro São Geraldo, na Capital, que atua com itens como componentes de painéis fotovoltaicos. Ghesse teve a loja, depósito e outra operação de construção afetados, com prejuízo de R$ 4,3 milhões. "Cheguei a pensar que não ia conseguir continuar, que teria de demitir os 40 funcionários, mas focamos na ajuda às pessoas do bairro e depois todos (equipe) pegaram junto para voltarmos", recorda o comerciante.

Livraria reabre após doação até do Exterior

"Tivemos doações e ajuda de muitos simpatizantes do Rio Grande do Sul, Brasil e até do Exterior. Foi o que permitiu fazer a obra", valoriza Nascimento. A enchente arrasou mais de 21 mil publicações. Foram mais de 20 dias sob a água. O impacto na livraria afetou também a distribuição, já que a operação abastece 500 centros espíritas no Estados e tem quase 4 mil associados no clube do livro. A loja voltou diferente. "Mudamos o layout, com entrada pela travessa agora e integrando com a sede da Fergs. O espaço está mais aconchegante, com área de leitura e convivência", contrasta o presidente.

A região onde fica a Fergs, com mais de 70 anos de história, teve mais negócios no segmento afetados, como a sede e estoques das livrarias Santos e Cameron, que também perderam centenas de milhares de livros, no Quarto Distrito. "Na retomada, instalamos materiais mais resistentes, caso se tenha nova inundação. O gasto para reconstruir a unidade foi de R$ 1,2 milhão", contabiliza o diretor.

Mark Hamburgueria: novo conceito e expansão com franquia

"Novo conceito para um novo ano." A definição é do dono da Mark Hamburgueria, Mark Bandeira, ao narrar a trajetória do negócio desde maio de 2024. Depois de ter a loja inundada no Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Salgado Filho, Zona Norte de Porto Alegre, o proprietário da hamburgueria partiu para outra região. Foi um caminho diferente de outros que preferiram ficar no ponto inundado.

"É uma nova loja (na Vila Roubadinhas e segunda no bairro Auxiliadora), com "menos variedade de lanches, na contramão do mercado". "É um

fast-food com qualidade, com mais praticidade para resolver a vida do cliente", define Bandeira, agora com cinco pontos. "É um recomeço. Perdi a loja do Laçador e ficamos 15 dias com a da Cidade Baixa debaixo da água", lembra o empreendedor. Mark cita que a lição da enchente foi a readaptação. "Sessenta dias depois, abrimos uma loja no Bom Fim, com equipamentos que conseguimos resgatar do Laçador. Na Cidade Baixa, a gente voltou em 24 horas depois que a água baixou", relembra.

Na nova operação, a segunda do bairro, ele diz que a novidade é o autoatendimento, com tela onde são feitos os pedidos. O segredo, conta Mark, é a cozinha. Para completar o "cardápio" da filial, o empreendedor criou uma lojinha da marca, com camisetas, bonés, copos, chaveiro e ecobags. "Para os fãs que quiserem levar a Mark para casa", valoriza ele. No futuro, o empreendedor planeja reativar a ideia de expandir a rede como franquia.