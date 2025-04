Mark Hamburgueria: novo conceito e expansão com franquia

"Novo conceito para um novo ano." A definição é do dono da Mark Hamburgueria, Mark Bandeira, ao narrar a trajetória do negócio desde maio de 2024. Depois de ter a loja inundada no Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Salgado Filho, Zona Norte de Porto Alegre, o proprietário da hamburgueria partiu para outra região. Foi um caminho diferente de outros que preferiram ficar no ponto inundado.

"É uma nova loja (na Vila Roubadinhas e segunda no bairro Auxiliadora), com "menos variedade de lanches, na contramão do mercado". "É um

fast-food com qualidade, com mais praticidade para resolver a vida do cliente", define Bandeira, agora com cinco pontos. "É um recomeço. Perdi a loja do Laçador e ficamos 15 dias com a da Cidade Baixa debaixo da água", lembra o empreendedor. Mark cita que a lição da enchente foi a readaptação. "Sessenta dias depois, abrimos uma loja no Bom Fim, com equipamentos que conseguimos resgatar do Laçador. Na Cidade Baixa, a gente voltou em 24 horas depois que a água baixou", relembra.

Na nova operação, a segunda do bairro, ele diz que a novidade é o autoatendimento, com tela onde são feitos os pedidos. O segredo, conta Mark, é a cozinha. Para completar o "cardápio" da filial, o empreendedor criou uma lojinha da marca, com camisetas, bonés, copos, chaveiro e ecobags. "Para os fãs que quiserem levar a Mark para casa", valoriza ele. No futuro, o empreendedor planeja reativar a ideia de expandir a rede como franquia.