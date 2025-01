Fort prepara nova loja no RS e oferta mais 100 vagas de emprego

grupo catarinense Pereira, dono da bandeira Fort Atacadista, abriu Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. É a segunda temporada de seleção, agora com oferta de cem postos para a unidade, que deve abrir ainda no primeiro semestre deste ano. Será a quinta da bandeira no Rio Grande do Sul. Até 2026, o grupo projeta mais abertura de lojas. , abriu nova rodada de contratações para as vagas na loja que está sendo erguida em. É a segunda temporada de seleção, agora com oferta de cem postos para a unidade, que deveSerá a. Até 2026, o grupo projeta mais abertura de lojas.

O segmento de atacarejo é o que mais concentra a disputa entre grandes varejistas do setor e expansões. Dos gaúchos, Grupo Zaffari, Comercial Zaffari, Asun, Andreazza e outros regionais, como Nicolini e Peruzzo, às marcas do estado vizinho, que inclui também Passarela, com a bandeira Via, todos programam aberturas de unidades. Zaffari tem quatro Cestto em andamento (dois em construção), Comercial promete mais seis a sete Stok Center este ano e os demais também podem ter mais aberturas.

avenida Nações Unidas com rua 24 de Maio, número 368. As obras no terreno, que pertence ao Phorbis (dono do Viva Open Mall, na Capital, e outros empreendimentos), começaram 2024. A chuva acabou gerando atrasos na execução. A previsão inicial era de ter aberto no fim do o ano passado. A previsão é de abrir de 300 vagas. A nova loja do Fort está sendo erguida na. As obras no terreno, que pertence ao Phorbis (dono do Viva Open Mall, na Capital, e outros empreendimentos), começaram 2024. A chuva acabou gerando atrasos na execução. A previsão inicial era de ter aberto no fim do o ano passado.

A seleção ocorre por meio de serviço da prefeitura da cidade, na Rua David Canabarro, 20, no Centro, informa a rede, sétima do setor supermercadista do Brasil, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). "Todas as vagas também estão disponíveis para PCDs e 50+", destaca o Pereira.

As funções são de operador de caixa, auxiliar de perecíveis, repositor, açougueiro, padeiro, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de prevenção, assistente de frente de caixa, assistente de prevenção e perdas, auxiliar administrativo e auxiliar de estacionamento.