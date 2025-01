Armani e Aramis reforçam mix do I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Grife internacional italiana acaba de reforçar a presença no mercado gaúcho de moda. A coluna Minuto Varejo já tinha informado que a Armani A|X (Armani Exchange), linha mais jovem e despojada da marca (não é a coleção de alta costura), iria abrir no I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH). Em 2024, a também italiana Dolce&Gabbana chegou ao complexo. A grife desembarcou na primeira quinzena de janeiro no único outlet do Rio Grande do Sul, complexo comercial com mix que combina varejos brasileiros e do exterior. Além da Armani A|X, uma marca nacional que vem expandindo no segmento de vestuário masculino e que chegou em outros complexos gaúchos também entrará no cardápio do IFONH em 2025. A Aramis deve estrear em março, informa o shopping. O IFONH pertence ao grupo Iguatemi, dono ainda do Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas Shopping no Estado, os dois na Capital. A direção do outlet diz que a marca italiana terá "linha de alta qualidade em roupas de luxo, trazendo tendências da moda a cada coleção". A Aramis, segundo o empreendimento, vem com "inovações tecnológicas em roupas e práticas sustentáveis". "A chegada dessas novas marcas reflete o compromisso do empreendimento em oferecer aos visitantes uma experiência de compra completa, com produtos exclusivos e a preços especiais", comenta, em nota, Luiz Felipe Pereira, gerente geral do shopping. Segundo Pereira, estão ocorrendo negociações para a entrada de novas operações de gastronomia no segundo semestre. Na área de alimentação, o outlet adota isenção de estacionamento na hora do almoço, de segunda a sexta-feira.