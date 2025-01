Quati volta às origens e foca sabores afetivos

Sorvete de abóbora, de laranja, de bolo de cenoura. Quem não fica com vontade de provar todos e ainda, "de brinde", sentir aquele gostinho do passado das receitas da vó, da mãe e da tia? Em Porto Alegre, tem uma gelateria que entrega essa experiência que ganhou força, após uma "parada" estratégica. O "tempo" foi suficiente para a Quati Gelateria Artesanal também reencontrar sua proposta original de negócio.

"Não tirava férias havia nove anos. Aproveitei a parada para decidir a redução do mix e concentrar a nossa produção em sorvete", conta o proprietário, o publicitário Fernando Campello, que é de Santa Maria, no interior do Estado.

A loja do gelato, na rua Garibaldi, 1.333, no bairro Bom Fim, ficou fechada entre junho e começo de dezembro do ano passado. Nesta revisão de cardápio, os baguetes saíram de cena. Por isso, a Quati Gelato & Baguete agora é Quati Gelateria Artesanal.

"Abrimos mão do item que mais vendia (baguete), que nos caracterizou e que foi um acidente de percurso", recorda o proprietário. Por que foi um "acidente de percurso"?

Campello lembra que a ideia dos lanches entrou no negócio porque a entrega das máquinas para fazer os sorvetes atrasou quatro meses, e a casa teve de buscar uma alternativa para manter a operação, gerar receita. Na época, em 2017, a Quati ficava no bairro Moinhos de Vento.

"Na época, a gente trabalhava na rua Marquês do Herval. Criei um cardápio de baguetes que terminou se transformando no negócio principal", detalha o empreendedor. Em 2019, a Quati se mudou para a Garibaldi, para um sobrado charmoso, que tem cor azul com tons em marrom, para dar o tom de casa.

A sorveteria, que aposta na relação de vizinhança, voltou dando mais fôlego à diversidade de sabores. O que também reforçou a flexibilidade e inventividade dos empreendedores.

"A gente tem todos os dias sabores novos. Somos uma gelateria artesanal, e o gelato é um produto que tem uma possibilidade de produção infinita. Dá para fazer de praticamente tudo", avisa Campello. "A gente só se nega a fazer sabor salgado mesmo", comenta, em tom descontraído, fiel ao repertório doce.

Na lista de combinação, tem frutas mais exóticas, chocolates diferentes. "A gente só depende das nossas panelas e dos nossos fornecedores", explica o publicitário.

No retorno, ganhou força a inserção de receitas familiares. "Do tipo afetivas", traduz Campello. "Um dos gelatos que mais vendemos é o de doce de abóbora. Outro é o de laranja, uma receita da minha mãe", conta o dono.

"Reproduzimos o que faz parte das lembranças das pessoas. Temos o gelato de bolo de cenoura", acrescenta ele. Imagina como deve ser! Tem sabor de doce de pêssego produzido por fornecedor de Pelotas, terra da fruta, ou de doce de leite, que a marca compra de uma cooperativa no Sul do Estado.

Os clientes também são fontes das criações da operação artesanal. Campello comenta que frequentadores sugerem algumas adaptações, como o de ambrosia (doce português feito à base de ovo) com o açúcar mais queimado, cita Campello.

O dono da Quati comenta ainda que o desafio hoje é competir com marcas com mais estrutura e rede, como franquias, que vêm abrindo unidades na Capital.

"As gelaterias artesanais são praticamente invisíveis nos catálogos e guias de Porto Alegre, mas elas têm um produto gastronômico e turístico. No mundo todo, isso gera movimentação de visitantes, que viajam para provar sabores e conhecer as melhores gelateria", valoriza o publicitário.

"Essa cultura começa a chegar ao Brasil", anima-se o proprietário, que promete ter sabores para surpreender e fisgar novos clientes.