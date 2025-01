Entidades do varejo gaúcho fazem balanço da NRF 2025 em live do Minuto Varejo

Os temas e as tendências que marcaram mais uma edição da NRF Retail's Big Show, que se encerra nesta terça-feira (14) em Nova York, estarão em transmissão ao vivo pelo Instagram do Jornal do Comércio (@jornaldocomercio), direto do palco da feira do Javits Center, em Manhattan, com participação de dirigentes das principais entidades do varejo gaúcho.

Fecomércio-RS, Sindilojas e CDL Porto Alegre (CDL-POA), Sebrae-RS e Federação Varejista do RS vão abordar, a convite da coluna Minuto Varejo, informações mais relevantes do evento, que depois serão detalhadas e transmitidas a lojistas no Estado, na volta da missão, em encontros que as entidades promovem. O Rio Grande do Sul levou a maior comitiva organizada pelas instituições para uma NRF.

A live será às 14h, no horário do Brasil (Porto Alegre), e às 12h (horário de Nova York).

Estarão os presidentes da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, do SindilojasPOA, Arcione Piva, da CDL-POA, Irio Piva, e da Federação Varejista, Ivonei Pioner. O coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, também fará parte da transmissão.

Este ano inteligência artificial aplicada aos negócios, os modelos de loja que conseguem atrair consumidores e como engajar as equipes estão entre os assuntos que dominam as conferência e painéis. A NRF atrai mais de 40 mil participantes, mais de mil expositores de inovações e mais de 450 conferencistas.