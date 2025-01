Palco da NRF 2025 está sendo montado em Nova York

Quem chega e olha a área interna do Javits Center, em Manhattan, Nova York, não diz que em poucos dias o local vai ser palco de um dos mais importantes eventos de varejo do mundo. O frio no lado externo, na região do Hudson Yards, de menos cinco graus Celsius, contrasta com o calor e ritmo intenso dos trabalhos dentro do complexo. Materiais de estandes, grandes estruturas, painéis e mobiliário estão em diversos pontos. Por onde se caminha tem materiais à espera da montagem. No grande hall de acesso principal, o vazio domina e contrasta com o grande formigueiro humano que se forma nos dias do evento, que este ano será de 12 a 14 deste mês. São esperados mais de 40 mil participantes. No grande salão da Expo, a confusão é maior porque os estandes estão sendo erguidos, com o design que marcará o desfile de inovações de gigantes globais, como SAP, Google, Salesforce e companhia. No sábado já será possível circular pela área. "A expectativa é grande para o que vamos ver aqui. Entre os temas, Inteligência Artificial mais aplicada", comenta Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS. Visitas técnicas que a comitiva promove com pequenos lojistas, Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA e Federação Varejista do RS terão sede do Google e loja referência da Pet.co em inovação para petshops.