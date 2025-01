No Ponto: Doce Docê, CDL-POA e demanda por crédito e Carrefour

> A Doce Docê que abriu em dezembro no Aeroporto Salgado Filho é a primeira gelateria da marca, que nasceu há mais de 40 anos na Serra Gaúcha. Os donos estão testando o modelo. Outras unidades têm cafeteria e confeitaria, além de gelato.

> A CDL Porto Alegre mostra que 2024 "foi atípico para grande parte dos gaúchos". Muitos foram impactados pela enchente e tiveram de reconstruir seus lares e negócios, cita a entidade. O que pode ter influenciado no aumento de 16,27% na demanda por crédito de pessoas físicas no ano passado frente a 2023. A gerente comercial da CDL-POA, Daiana Guimarães, observa, em nota à coluna: "Os principais fatores para o crescimento foram as empresas que internalizaram suas análises de crédito, colocando maior inteligência, como escores e o próprio aumento na demanda por crédito para as pessoas reconstruírem seus lares após a enchente".

> O Carrefour Brasil somou , no Rio Grande do Sul, mais de 3 mil contratados beneficiários do CadÚnico e do Bolsa Família, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), desde março de 2023. No Brasil, foram mais de 53 mil empregados. A meta inicial era de alcançar 6 mil pessoas no País.