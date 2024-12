 Frete internacional: O presidente da CDL-POA, Irio Piva, diz que os preços do frete para exportação voltaram ao nível verificado na pandemia de Covid-19. Custo de US$ 1,5 mil saltou nos últimos meses para US$ 8 mil. E o motivo? Concorrência de carros da chinesa BYD, de modelos eletrificados, enviados ao Brasil. Mais demanda e oferta insuficiente de contêineres fazem o preço da logística explodir.

 O Villagio Caxias fechará 2024 com 6% mais marcas no mix, que chegará a 176 no desfecho de dezembro. Últimos reforços são Beagle, Zarth, Milky Moo e Burger King. São 14 novas lojas e cinco modernizadas este ano, diz o Villagio.

 Food Hall Country é o novo nome do espaço no Bourbon Country, do Grupo Zaffari, em Porto Alegre. O local fechou antes do Natal e reabre no começo de janeiro com mudanças no ambiente e mais duas operações, nos segmentos de drinks e vinhos.