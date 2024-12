Zaffari fecha food hall em shopping e vai reabrir com novo nome e mais marcas

Frequentadores de um dos shopping centers do Grupo Zaffari em Porto Alegre têm novidade em uma das áreas que une gastronomia, espaço de trabalho, eventos e lazer. Depois de assumir a operação, que antes era da grife Dado Bier (associada à microcervejaria, restaurante e pub), o Zaffari comunica que mudou o nome do food hall no segundo piso do Bourbon Country, na Zona Norte e uma das mais valorizadas para negócios comerciais e corporativos e moradia.

O grupo de shoppings retomou a área começo de 2024. Em nota, o Zaffari diz que a área fica fechada desta segunda-feira (23) até 1º de janeiro para "adaptações e manutenções necessárias". Em 2 de janeiro, o espaço reabre como Food Hall Country.

A varejista, com maior rede de shoppings do Sul do Brasil e maior supermercadista em faturamento do Rio Grande do Sul (dono dos supermercados e hipermercados Zaffari e do atacarejo Cestto), informou que o espaço, um salão com diferentes marcas de alimentação e bar e instalações para trabalho, reuniões e lazer, terá "nova identidade visual e duas novas operações".

Antes da remodelação prevista, o Food Hall tinha diferentes ambientes para frequentadores PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O Food Hall Country, que remete ao nome do empreendimento, terá reforços em bebidas. Os estreantes, na volta do espaço, serão o Hall Bar Embaixada Gourmet, de drinks, e o Volupta Wine Bar, de vinhos. As duas operações elevam para nove estabelecimentos no espaço.

A Embaixada Gourmet faz curadoria de bares e restaurantes e está à frente do restaurante ACasa. A Volupta Wine tem a Wine Store (loja), Wine Experience (eventos) e Wine Selection (curadoria para restaurantes e hotéis).

O Food Hall Dado Bier, um dos precursores no modelo na Capital, funcionou até esse domingo (22), segundo a varejista.