Procura por presentes de última hora movimenta o comércio de Porto Alegre

"A gente gastou. Somos fortes concorrentes a levar o carro", resumiu a advogada Patrícia Crivellaro Guerim, que, com a filha Sophia, encarou shopping center em Porto Alegre para resolver os presentes retardatários e lembrando de sorteios que são feitos pelos empreendimentos. "A família é grande e tem presente de amigo secreto", conta a advogada. O movimento intenso em complexos comerciais e nas ruas marca a reta final da principal data promocional do varejo no ano. Na Capital, desde o fim de semana, o fluxo chama a atenção, com concentração e massa de consumidores em diversas regiões.

A CDL Porto Alegre tinha sinalizado, a partir de pesquisa, que quase um a cada quatro moradores ia comprar presentes nos sete dias antes do Natal. "O que vemos de forte fluxo no Centro e em shoppings confirma a nossa projeção. O movimento está levemente superior ao do ano passado. A venda deve ficar de 3% a 5% maior", avalia o presidente da CDL-POA, Irio Piva.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre atesta que o movimento é intenso tanto nas lojas de rua como nos shoppings. "Esse fluxo faz a gente acreditar que vamos alcançar a meta de R$ 585 milhões em vendas neste Natal", aposta o dirigente do Sindilojas. "Tivemos um fim de semana que já veio aquecido, o comércio registra demanda aquecida nesta segunda e se espera o mesmo no desfecho na véspera", acrescenta Piva.

No Shopping Total, a gerente de marketing e vendas, Silvia Rachewsky, assinala que o maior fluxo pode ser medido pelo número de sacolas nas mãos de clientes. "O fluxo é maior desde a semana passada e com maior taxa de conversão (venda)", cita Silvia, creditando parte do resultado à campanha da data com prêmios instantâneos. "O crescimento é de 6% de novos clientes cadastrados", comemora ela. O tíquete médio também tem alta: 8% por nota fiscal e 12% por cliente", detalha a gerente.

"Presente, sim, é de última hora", diz o casal Frederico Schulte e Maria Carlesso, suspirando ante a tarefa que ainda precisava ser resolvida. "Presente de última hora, correria e tentando chegar a tempo para entregar um pouquinho para cada um da família", definiu Cristiano Roth, que ainda avisou: "Este ano é menos presente porque está tudo mais complicado."