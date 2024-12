Confira o que abre e fecha entre Natal e Ano-Novo em Porto Alegre

Próximo do fim do ano, com o Natal e Ano-Novo, assim como as vésperas dos feriados, vários pontos da cidade de Porto Alegre devem funcionar em regime especial. Na ocasião, serviços essenciais devem continuar funcionando com normalidade. Já o comércio não deve funcionar nos dias 25 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025.

O trânsito também deve sofrer mudanças, principalmente na Zona Sul, com ocasiões festivas do Natal. Ainda, a prefeitura abrirá a passagem para avenida Castelo Branco pelos fundos da Estação Rodoviária em todas as sextas-feiras e vésperas de feriados.

Segurança Pública

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, todos telefones de emergência estarão disponíveis para contato durante o feriado, assim como registros nas delegacias online e Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento (DPPAs).

Já o Judiciário entra em recesso a partir de 20 de dezembro. Órgãos como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM/RS), Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) funcionarão com regime especial até 20 de Janeiro. Situação similar

Varejo

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) emitiu uma nota, nesta sexta-feira (20), orientando a jornada dos trabalhadores do comércio. Segundo a entidade, nos dias 24 e 31 de dezembro, o expediente dos empregados de lojas de shopping, centros comerciais e galerias está limitado às 18h, e dos empregados das demais lojas, localizadas no comércio de rua, às 19h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, está proibido o trabalho dos empregados.

Nos demais períodos, empresas podem funcionar com a utilização de mão de obra de seus empregados até às 23h e, excepcionalmente do dia 18 a 23 de dezembro, até às 24h, desde que, não havendo transporte público disponível, a empresa forneça transporte próprio para o deslocamento do local de trabalho até a residência do empregado.

Quando localizadas nos Shoppings e Centros Comerciais estarão autorizadas a funcionar além das 22h, caso os empreendedores/proprietários destes locais não exijam o funcionamento obrigatório dos mesmos além das 23h.

Mercado Público de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta sexta-feira (20) os horários em regime especial no Mercado Público. O funcionamento será diferenciado nas datas próximas ao feriado, mas o estabelecimento deve retornar à normalidade nos demais dias, entre as 7h30min e 19h, além de que nos domingos, 22 e 29 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 15h. A definição é da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc). Confira abaixo:

Dias 23 e 30 de dezembro (segunda-feira): das 7h30 às 19h

Dia 25 de dezembro (quarta-feira): fechado

Dias 24 e 31 de dezembro (terça-feira): das 7h30 às 17h

Dia 1º de janeiro (quarta-feira): fechado

Trânsito

A cidade de Porto Alegre terá regime especial de trânsito na Zona Sul, devido às festividades de Natal, conforme foi divulgado pela prefeitura. Neste final de semana, entre sábado e domingo, eventos natalinos organizados na região da avenida Moab Caldas e Cruzeiro do Sul irão gerar alterações.

Na Festa de Natal na Moab Caldas, que ocorrerá entre a Francisco Massena Vieira e a rotatória da Moab Caldas x Mariano de Matos, haverá bloqueio total nos dois sentidos das 8h às 20h. Os motoristas vindos no sentido Centro-bairro seguirão pela Rotatória Moab Caldas, Sepé Tiaraju, Manoel Lobato, Francisco Massena Vieira, Cruzeiro do Sul. Já os motoristas vindos no sentido bairro-Centro seguem pela Cruzeiro do Sul, Francisco Massena Vieira, Manoel Lobato, Sepé Tiaraju, Rotatória Moab Caldas

Para a Festa de Natal Moab Caldas e Cruzeiro, no domingo, os dois eventos trarão mudanças no trânsito, ambos no sentido Centro/bairro. O primeiro evento ocorre na Moab Caldas, onde o bloqueio acontece na rotatória da Moab Caldas x Mariano de Matos, entre as 10h e 18h. O sentido bairro-Centro estará totalmente liberado. Apenas o sentido Centro-bairro terá o bloqueio. Nesse caso, o motorista deverá seguir pela Manuel Lobato em direção ao bairro, até chegar ao Cruzeiro do Sul. Já o segundo evento ocorre na Cruzeiro do Sul e conta com bloqueio da Cruzeiro do Sul, entre a rua Neves e a Dona Malvina, no sentido Centro/bairro, entre as 15h e 23h. Quem quiser acessar a região deverá seguir o seguinte desvio: Cruzeiro do Sul, rua Neves, Banco Inglês, Dona Malvina, Cruzeiro do Sul.

Estradas

Para motoristas que saem da cidade, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), abrirá a passagem para a Castelo Branco pelos fundos da Estação Rodoviária nesta sexta-feira (20) e as sextas-feiras subsequentes e vésperas de feriados, sempre das 17h às 22h. A medida acontece tendo em vista o grande fluxo de veículos previsto para deixar a Capital devido às festas de final de ano.

Além dessa via para sair da cidade rumo ao litoral, o motorista tem também outras alternativas, segundo a prefeitura. Confira abaixo: