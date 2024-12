Panvel abre vagas no call center e expande rede em Santa Catarina

A rede de farmácias Panvel, uma das maiores do Sul do Brasil, expande em duas frentes. Chegará a três novas unidades em Florianópolis, no mercado catarinense, no fim do ano, e tem mais de 30 vagas para atuar no call center.

Segundo a rede, com sede em Eldorado do Sul, os dois momentos servem para reforçar o atendimento em ponto físico, já mirando a temporada de veraneio, como na capital do estado vizinho, e os pedidos de lojas existentes. Em 2024, a rede deve chegar a quase 60 novas farmácias nos três estados o Sul e em São Paulo.

No call center, são postos para funções de operadores (maior número), analista e supervisão da qualidade e treinamento/atendimento ao cliente, diz a rede, em nota. A oferta é para quem tem Ensino Médio completo, 18 anos ou mais e disponibilidade de horários. Já analista exige Ensino Superior em Administração ou áreas afins.

Em Florianópolis, foram abertas as filiais do bairro Capoeiras, no continente, e na Lagoa da Conceição, na ilha. Outra deve estrear em breve em São José, cidade vizinha. Na capital de Santa Catarina, são quase 30 filiais da marca.