Black Friday nos shoppings: estacionamento de graça, sorteios e descontos até domingo

Ainda não aproveitou os descontos que tornam o produto desejado mais próximo do bolso nesta sexta-feira (29) de Black Friday? A coluna Minuto Varejo lista as ações que os shopping centers de Porto Alegre e algumas cidades estão fazendo para atrair mais clientes. Tem estacionamento de graça a sorteios e raspadinhas e ações com até 80% de redução de preços. Supermercados da maior varejista brasileira estão abrindo ininterruptamente desde essa quinta-feira (28).

O fôlego que o comércio, tanto o digital como o físico, está colocando na campanha deste ano tem uma explicação: pdesquisas regionais e nacionais mostram que boa parte dos consumidores vai comprar presentes do Natal na Black.

O grupo Carrefour tem horário ampliado em unidades em Porto Alegre (avenida Bento Gonçalves), Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Viamão abriram às 6h e só fecham à meia-noite deste sábado (30). No Villagio Shopping, em Caxias do Sul, a filial da rede francesa fica aberto até a meia noite desta sexta.

Os shopping centers avisam que as compras da Black podem ser incluídas na troca por cupons de prêmios do Natal, com sorteios de viagens, carros e outros atrativos.

Os shoppings do grupo Iguatemi, Iguatemi POA e Praia de Belas, terão raspadinhas e sorteios. No Praia, gastos acima de R$ 500,00 têm estacionamento de graça até esta sexta-feira. No Iguatemi, a gratuidade é no dia da Black e também terá sorteio de brindes para gastos acima de R$ 100,00.

O Canoas Shopping também isentará o tíquete para veículos nesta sexta. O funcionamento das lojas vai até as 23h59min.

O Bella Città Shopping, em Passo Fundo, tem descontos de até 85% até domingo (1 de dezembro). Além disso, o ingresso de cinema está pela metade do preço neste sábado (30).

Outros empreendimentos também fazem ações anunciando maior nível de descontos, como os dois do grupo Multiplan, o BarraShoppingSul, na Capital, que abre até as 23h desta sexta, e o ParkShopping Canoas.

Os empreendimentos da rede Bourbon, Centerlar e Moinhos Shopping, todos do Grupo Zaffari, têm descontos até 80% (Moinhos é de 70%) e o triplo de cupons na troca das notas até domingo para concorrer aos sorteios de Natal.