Cais Embarcadero reabriu apostando em mais tempo de concessão

A definição de mais dois anos de prazo para a concessão do Cais Embarcadero, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, pelo Comitê Gestor de Ativos, com representantes de diversas secretarias, frustrou os empreendedores do complexo que foi fortemente afetado pela enchente histórica de maio.

LEIA MAIS: Cais Embarcadero terá mais tempo de concessão

Segundo o complexo, que estreou no primeiro semestre de 2021, a informação que havia sido repassada pelo governo era de mais cinco anos na exploração. A extensão do prazo - o atual termina em setembro de 2026 -, foi solicitada devido aos danos e aportes feitos pelas empresas para recompor a atração com restaurantes, lojas e equipamentos de lazer. O gasto inclui a infraestrutura.

O valor para restabelecer a operação teria ficado entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões, entre custos do empreendimento do Cais e dos operadores. São 35 marcas na composição do mix do complexo.

Os cinco anos teriam sido citados pelo governador Eduardo Leite em meio ao evento que marcou a reapresentação da área, em 8 de novembro. A gestão do Cais também diz que teve este aceno em setembro. O espaço reabriu ao público em 12 de novembro.