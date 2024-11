Giro do Minuto Varejo: Ferragem Igor, Sasso, Café do Mercado, loja do Sebrae e SX Santander

No Giro do Minuto Varejo, informações do que rola no setor. A coluna tinha noticiado que uma das ferragens mais antigas de Porto Alegre iria fechar a loja onde a marca começou há mais de sete décadas. O ponto já está fechado e sem a fachada tradicional. A Ferragem Igor tem outra unidade no Casa Shop e vai reforçar o canal digital de vendas. Assista ao vídeo com o Giro de novidades do Minuto Varejo.

Lembrando: a ferragem foi fundada pelo imigrante judeu Bernardo Igor, que veio da Lituânia, ex-república socialista soviética, para Porto Alegre. Um dos filhos, Beno Igor, estava tocando a loja. "Vai estar sempre na minha memória", disse Beno, à coluna.

Aos 80 anos, o lojista decidiu desativar o ponto para se dedicar aos netos e viajar. Também a concorrência de marketplaces (meio digital), grandes redes do setor, supermercados e até de farmácias, que passaram a vender itens de ferragem, afetaram o desempenho de negócios como o da Igor.

Mais notícias: a Sasso, de moda feminina, que até agora só tinha em rua, vai abrir a primeira operação em shopping center. Vai ser no Bourbon Country, do Grupo Zaffari, na Capital.

O Praia de Belas Shopping virou um "shopping de tapumes". Novas marcas vão se instalar e chamam a atenção pelo fechamento de áreas gigantes. Uma delas é o Café do Mercado, tradicional cafeteria que atua no Mercado Público, está montando nova loja onde foi o Press Café, do Grupo Press. Vai ser em frente à megaloja da Renner, no primeiro piso. Previsão é abrir em dezembro.

Também no Praia, área onde teve o Dado Bier Garden Grill, em um grande nicho no lado mais perto da saída para a avenida Praia de Belas e perto da avenida Ipiranga. Será o Jump Mania, um parque de lazer e será o primeiro da marca no Rio Grande do Sul. O tapume cerca toda a área, mas é possível ver como está ficando do alto, da praça de alimentação. Aliás, parte da praça também tem restrição devido à instalação.

No espaço de restaurantes e fast-food, também está com tapume faz tempo a operação da Petiskeira.

Outra novidade é a loja do Sebrae, que vai ser no terceiro piso, e já tem também tapume com o aviso do desembarque. A unidade vem com evolução, depois da primeira experiência que foi feita no antigo Mercado Paralelo, no DC Shopping. A Loja Paralela, do Sebrae, foi ujm espaço para marcas autorais gaúchas - de moda à gastronomia - experimentarem o contato com o público e ampliarem a exposição no mercado.

O maior call center do Banco Santander no Brasil, o complexo da SX, em Novo Hamburgo, está com 400 vagas de emprego. A SX fica na área onde foi aberto recentemente uma filial do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo.

O "shopping aéreo", como o Minuto Varejo chama o mix de marcas de comércio de produtos e alimentação e serviços do Aeroporto Internacional Salgado Filho, tem mais reaberturas que haviam fechado em função da enchente e estreias.

A unidade da Starbucks, na embarque doméstico, reabriu, e já estão funcionando a lancheria do Bob's e nova Bella Gula, reforços também no embarque. Na praça de alimentação, o Living Heineken já opera também e outro abre no embarque, após o raio-x.

O Giro volta com mais novidades em outras sessões. Acompanhe pelo site, pelo canal do JC no YouTube e pelas redes sociais.