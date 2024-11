Jazz agita reduto de bares em meio a lançamento de empreendimento

Jazz como trilha para badalar um novo empreendimento em uma das regiões mais charmosas e valorizadas de Porto Alegre. A estratégia foi acionada por uma das incorporadoras líderes em projetos imobiliários na Capital, a Melnick. O Jazz Sessions vai ocupar, na tarde deste domingo (3), trecho da avenida Nova York, quase rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora, que costuma ferver nas noites da região, iluminado pelas luzinhas acesas ao longo da calçada onde estão bares e restaurantes.

A empresa promete "confraternização em família e atrações gastronômicas" no Jazz Sessions, que vai das 15h às 18h. "A avenida Nova York será parcialmente fechada para receber shows ao vivo de três bandas, além de um espaço kids com brinquedos infláveis", avisa a incorporadora, em nota.

Programação terá três sessões em sequência, entre elas com a banda Cinnamon EDUARDO FIN/DIVULGAÇÃO/JC

Três bandas vão desfilar ritmo e repertório: Jazz Express e Rhay Santos (15h), Cleômenes e Banda (16h) e Cinnamon Jazz (17h).

Os estabelecimentos Dry, Wills, 72 New York e LaLoka são parceiros do evento, informa a Melnick.



O novo projeto imobiliário da construtora, que, não por acaso, foi batizado de Jazz Nova York (número 188 da avenida), é uma torre com 20 pavimentos e quatro unidades por andar. São três dormitórios, com 118 metros quadrados de área privativa.



A Melnick indica o entorno como trunfo do novo projeto, pela conveniência para os futuros moradores. Na vizinhança, estão restarantes como Tartare, Dante, Roister, Gingko e Alban Rossollin e o Pátio 24, complexo com lojas e cafeteria.