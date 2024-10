Prédio que terá boulevard até Moinhos de Vento ganha forma no Quarto Distrito

Um dos projetos mais aguardados na área do Quarto Distrito, nas proximidades do Centro de Porto Alegre e do Guaíba, tomou forma na paisagem da região e fica pronto em dezembro de 2025. Imagem enviada pela ABF Developments à coluna Minuto Varejo mostra a construção do empreendimento 4D Complex, com 17 andares e uma arquitetura diferenciada e que já ganhou prêmio nacional pelo projeto e proposta urbanística para o 4º Distrito.

Todas as unidades, entre lofts de 16 e 24 metros quadrados e cobertura, já foram vendidas. O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 220 milhões. A região foi atingida pelas cheias históricas de maio, mas o evento climático não chegou a gerar grande impacto no prazo ou execução das obras, segundo a incorporadora.

O desenho da construção chama a atenção. A parte da frente do prédio residencial começa com base maior e vai reduzindo em camadas. No térreo, será implantado complexo de gastronomia e lazer do Grupo Press, dono de restaurantes, cafeterias, fast-food e confeitaria.

Um dos atrativos do 4D Complex é a instalação de um boulevard (espécie de passeio), entre o edifício, na esquina da ruas Voluntários da Pátria e Almirante Tamandaré, e o bairro Moinhos de Vento. O trajeto terá 1,9 mil metros (quase dois quilômetros) de extensão.

A ideia é conectar as duas regiões, gerando maior impacto e atraindo fluxo. O boulevard começa a ser implantado em janeiro de 2025 e deve levar seis meses para ficar pronto.

O CEO da ABF, Eduardo Fonseca, explica que o corredor deve ser entregue até meados do ano que vem. Logo após, deve estrear o complexo do complexo do Press.

"Estamos muito empolgados com o avanço das obras e o 'sonho' de um 4º distrito mais desenvolvido e com a vista para o rio virando realidade", projeta Fonseca, em nota para a coluna.

"As obras estão bem dentro do nosso cronograma, não tivemos distratos no empreendimento, apesar do episódio das enchentes e da área (entorno) ter sido bastante afetada", garante o CEO.

"Estamos vivendo um clima bom de retomada na região com o público voltando a usufruir os espaços e ocupando o bairro", assinala o executivo.

O FoodHall, do Press, está com 95% das obras concluídas e nos acabamentos finais da parte civil. A previsão de inauguração das operações é a partir do segundo semestre de 2025, "concomitante com a entrega da primeira parte do boulevard".

"Espera-se um total de 11 operações, com bandeiras já consolidadas da marca Press e algumas novidades", projeta a ABF.

À coluna, o grupo gastronômico confirma que "abrirá a unidade no 4º Distrito, depois que a ABF entregar a primeira etapa da rua do boulevard do 4D Complex House".