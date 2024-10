Pop Center espera 3,5 milhões de pessoas até o Natal

Num ano de enchente histórica, a reta final de 2024 ganhou ainda mais peso nas projeções e expectativas de lojistas. O maior complexo em número de operações do Centro de Porto Alegre, o Centro Popular de Compras (Pop Center), ex-camelódromo, espera que 3,5 milhões de pessoas circulem pelo empreendimento até o fim de dezembro.

São mais de 600 comerciantes, entre micro e pequenas empresas, com unidades nos dois andares do complexo, que fica na rua Voluntários da Pátria, uma das vias mais relevantes de movimento de consumidores na região.

"Esse fluxo intenso demonstra o potencial que temos para impulsionar a economia local e fortalecer as micro e pequenas empresas que aqui se estabelecem”, aposta Elaine Deboni, CEO do Pop Center, ao analisar, em nota, o período que fechará o ano.

O Centro Popular, em operação desde 2009, tem capacidade para 800 lojas, em áreas de 20 mil metros quadrados.

A gestão cita o exemplo de uma das ocupantes, a Fada Fit, fundada por Fábio e Daniel da Rosa Machado. A dupla começou o negócio em 2013, com capital de R$ 7 mil para atuar com moda feminina, cita o Pop. Os dois começaram com venda porta a porta e depois montaram um local para confeccionar as roupas.

"Nos primeiros dias, vendíamos três ou cinco peças de roupa. Mas a qualidade dos nossos produtos e o boca a boca ajudaram a nos destacar", contam os dois, na nota do complexo. A instalação no Pop Center alavancou a operação. "O medo do fracasso nunca nos parou, sempre buscamos agir e resolver os desafios”, diz a dupla, que tem loja bem no acesso do Pop, pela Voluntários.

Elaine ressalta que "a trajetória da Fada Fit exemplifica o espírito empreendedor". "Eles são pessoas muito disciplinadas e comprometidas, sempre abrindo todos os dias no horário certo. O Pop Center é essencial para a economia local e nacional", associa a gestora.