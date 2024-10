Rede de farmácias projeta R$ 100 milhões em negócios em feira na Serra

Num ano em que as cheias em território gaúcho arrasaram mais de 40 unidades, o comando da maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul projeta receita de R$ 100 milhões na sua principal feira que começa nesta quarta-feira (16) na Serra Gaúcha. A Farmácias Associadas tem 1,7 mil lojas em seis estados e no Distrito Federal, sendo mais de mil no Rio Grande do Sul.

A associadas reúne farmácias independentes. O ano de 2024 deve chegar a 300 novas operações no grupo em relação ao ano passado, diz a rede, em nota enviada à coluna Minuto Varejo. A estimativa é alcançar faturamento de R$ 2 bilhões, alta de 33% sobre o desempenho de 2023, quando a receita total foi de R$ 1,5 bilhão. São hoje 1.032 lojas no Estado, 300 delas entre Porto Alegre e Região Metropolitana.

"Em 2025, o objetivo é ultrapassar 2 mil lojas", projeta a rede, na nota. No cenário regional impactado pelo evento climático histórico, 43 de 73 unidades atingidas pelas águas tiveram perda total. A Associadas repassou R$ 1,5 milhão para recomposição das filiais.

"Criamos um programa de auxílio imediato, com condições especiais de parcelamento e kit de marca própria para acelerar a rentabilidade na reabertura”, cita o presidente da Farmácias Associadas, Ben Hur Jesus de Oliveira, ao comentar a ação da rede.

A 17ª Feira de Negócios, que vai até domingo (20), no Serra Park, em Gramado, deve reunir cerca de 3,8 mil participantes. A mostra terá 60 expositores, entre grandes laboratórios do setor e empresas de equipamentos que fornecem para o setor. A Associadas é formada por empresas independentes de micro, pequeno e médio portes. Na atuação como rede, busca-se fornecedores com melhores preços e condições tributárias que variam regionalmente.