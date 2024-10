Amazon mobiliza CDs, pessoas e robôs para fazer entrega mais rápida

As plataformas de e-commerce têm uma verdadeira obstinação: entregar, se possível, em minutos, o produto comprado. E a gigante norte-americana Amazon mobiliza estruturas físicas, investimentos e prepara equipes, que ganham robôs como reforços nos centros de distribuição mais avançados do mundo, como um que a coluna conheceu na semana passada no Tennessee, para acelerar o tempo entre o processamento no parque logístico e o endereço do consumidor.

O tom comandou um dos eventos mais relevantes da companhia, o Delivering the Future, que literalmente "entrega" cenários da operação a jornalistas de três continentes (América, Europa e Ásia), entre eles a colunista do Minuto Varejo. A edição de 2024 foi nos dias 8 e 9, em Nashville e Mountain Juliet, onde fica o CD referência em robótica no mundo Amazon, foi de mostrar as inovações para fazer valer a afirmação do CEO global da Amazon Stores, Doug Herrington:

"Entregar velocidade ao redor do mundo também".

Outro detalhe que Herrington comentou, logo ao abrir o painel: "Muitas pessoas questionaram se seríamos capazes de reduzir custos e melhorar a velocidade ao mesmo tempo. Através de muito trabalho árduo, envolvendo muitas equipes, demonstramos que essas coisas não estão em conflito e que podemos fazer ambos. Precisamos ir até os clientes".

O CEO da Amazon Stores fez referência à simbologia do CD, distante cerca de 30 minutos de Nashville, famosa por respirar e viver a música country. O prédio tem "todas as novas tecnologias (Amazon) sob um único telhado", citou. O MQY1, nome do CD e referência ao aeroporto próximo, regra que batiza os centros ao redor do mundo, tem "nossas armas robóticas", como o Proteus e Cardinal, apresentou o executivo.

Os robôs atuam para fazer a parte mais pesada e dar agilidade aos processos de envio de pacotes. O CEO lembrou ainda que já roda no CD o sistema Sequoia, "que vai melhorar a experiência do cliente". O uso da inteligência artificial (IA) pauta os modelos de previsão para acelerar o despacho de mercadorias em datas como o Prime Day e Mega Oferta.

Jamil Ghani, vice-presidente global do Programa Prime, apontou que são mais de 3 milhões de produtos entregues no mesmo dia ou, no máximo, até um dia no país. No Brasil, o Prime Day vem sendo ampliado, ganhando mais dias como foi na edição de julho.

Sobre o mercado brasileiro, a Amazon informou que superou 130 milhões de produtos à venda, após cinco anos no País. Estações de entrega, como uma montada recentemente em Canoas, no Rio Grande do Sul, reforçando o time de mais de 100 unidades nesse conceito, buscam agilizar o tempo e a chegada na chamada última milha. O tempo definitivamente comanda a gigante de e-commerce.