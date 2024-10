Amazon ultrapassa 130 milhões de produtos à venda no Brasil

A gigante Amazon atingiu a marca de mais de 130 milhões de produtos ofertados em seus canais no Brasil, segundo nota divulgada pela companhia nesta terça-feira (8) em Nashville, nos Estados Unidos. A norte-americana chegou em 2019 ao mercado brasileiro e hoje opera com 10 centro de distribuição, sendo um deles no Rio Grande do Sul.

A coluna Minuto Varejo acompanha, direto da capital da música country norte-americana, evento com novidades sobre a logística e tecnologias na operação da gigante e vai conhecer um dos maiores centros de distribuições da companhia no mundo, que usa humanoides, robôs que se assemelham a humanos, na operação.



Quando ingressou no Brasil, a Amazon tinha um polo logístico e um milhão de produtos "entre varejo e serviço de marketplace", compara a gigante do e-commerce.

Os produtos que já passaram pelos CDs no Brasil estão em 50 categorias, entre varejo e serviço de marketplace. Segundo a Amazon, houve aumento de 30% em relação a 2023. "A Amazon vem crescendo continuamente no País, quando iniciou sua operação com 1 milhão de produtos disponíveis para compra", comenta, na nota.



Para a Black Friday de 2024, a companhia diz que reforça a estrutura. Hoje são 130 polos em todos os estados. No Rio Grande do Sul, a companhia tem o CD em Nova Santa Rita, que chegou a ser paralisado nas cheias de maio. Também houve a estreia recente de uma estação de entrega, que agiliza o envio de pacotes para um raio mais próximo. A unidade fica no Park LOG, da varejista Cassol, em Canoas.

“Os mais de 130 milhões de produtos ofertados em menos de cinco anos demonstra o nosso comprometimento e investimento com o Brasil”, comenta, em nota, Daniel Mazini, diretor da operação brasileira.



A Amazon informa que já movimentou mais de R$ 33 bilhões desde 2019, entre varejo, operações e AWS, gerando mais de R$ 25 bilhões para o PIB do Brasil.