> O Iguatemi Porto Alegre vai ter um empório, estilo de mercado de alimentos e bebidas premium. Obras começam em janeiro, com abertura prevista para a metade do ano, informa a gerente-geral do shopping, Nailê Santos. Vai ser uma marca gaúcha, que ocupará área que foi da loja da Ri Happy, de brinquedos. Em 2025, vai ter mais novidades, como novas marcas internacionais de luxo, revelou Nailê em episódio do videocast do Minuto Varejo que ainda vai ao ar.

> O Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais abrem hoje e vão ate dia 13 nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

> A Comercial Zaffari abre, no dia 22, o terceiro Stok Center em Caxias do Sul, no bairro Panazzolo. A rede chegará a 35 atacarejos.

> A Banca do Holandês prepara uma mega reforma, com novo layout na unidade do Mercado Público.