Depois dos EUA, Bom Princípio leva chimia e geleia a mais países da América Central

A coluna Minuto Varejo já informou que uma marca tradicional de geleias e chimias estava entrando no chamado mercado da saudade, nos Estados Unidos. Esses itens são muito demandados por imigrantes, como brasileiros. Agora, a Bom Princípio Alimentos, da pequena Tupandi, no Vale do Caí, informa que vai desembarcar suas linhas em mais dois países da América Central ainda este ano.

A marca tem portfólio que inclui ainda recheios de chocolate e frutas, doces de leite e conservas. Na região, a Bom Princípio já está na República Dominicana. Panamá e na Guatemala serão os novos destinos. Outros destinos internacionais são Paraguai, Uruguai, Chile e Guiana, na América do Sul, e Angola, na África.

"A expectativa é fechar o ano com um crescimento de faturamento de 160% frente ao ano anterior", diz, em nota, a fabricante, sobre o desempenho externo. Geleias e chimias são as categorias mais requisitadas na gôndola, para consumidor final. No food service, recheios de frutas e chocolate fazem mais sucesso.



Os países são escolhidos pela similaridade com os gostos dos brasileiros, o que facilita o direcionamento das linhas sem ter de alterar muito os componentes.



A expansão faz parte da estratégia de internacionalização. "O crescimento que tivemos até o momento evidencia a capacidade da empresa em se adaptar e prosperar em novos mercados", associa Vinícius Paiva Corrêa, coordenador de exportação da indústria, na nota.