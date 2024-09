No Ponto: Isoj Nikkei, Bourbon Novo Hamburgo, Praia de Belas Shopping Amazon e

> O Isoj Nikkei Sushi Bar deve reabrir até fim de outubro no Cais Embarcadero - a expectativa é de volta do complexo no mês que vem - e terá expansão no BarraShoppingSul.

> O Bourbon Shopping Novo Hamburgo ganhou unidade da TNG, de moda masculina, e assinou a implantação do Wish Burguer, de hambúrgueres artesanais.

> O comércio de rua de Porto Alegre pode abrir nesta quinta-feira, feriado farroupilha. O SindilojasPOA alerta que os comerciantes têm de firmar acordos com o Sindicato dos Comerciários.

> O Praia de Belas Shopping terá 100% da área de gastronomia, no segundo piso, em breve: Bar do Alemão, de São Paulo, e Prime Food, do mesmo grupo do PKC. O Praia também ganhou uma galeria de arte, a V.Galeria.art, e vai ter unidade da escola de patinação Epak.

> A Amazon faz em 8 e 9 de outubro a campanha Mega Oferta Amazon Prime, com promoções e descontos em seleção de produtos e entrega gratuita. Antes, tem esquenta de 30 de setembro a 7 de outubro com ofertas antecipadas.

> A Federação Varejista do RS doa computadores para a CDL de Arroio do Meio dentro da campanha Reergue RS, para ajudar operações que foram arrasadas pela inundação de maio.

> Sindilojas Caxias tem em 27 de setembro o Café com Ideias, com o tema A experiência de compra para o público 60 , com Nina Randon. Informações em sindilojascaxias.com.br.

> Rede TaQi, do grupo Herval, teve alta de 10% na receita de maio a julho, frente aos mesmos meses de 2023. A bandeira teve cinco das 56 lojas atingidas pelas cheias, com prejuízo acima de R$ 1 milhão.