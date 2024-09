Comercial Zaffari avança na obra de 3º atacarejo na maior cidade da Serra Gaúcha

Mais uma loja da maior bandeira de atacarejo do Rio Grande do Sul ganha forma, desta vez na Serra Gaúcha. Será a terceira unidade da bandeira Stok Center, que pertence ao grupo supermercadista Comercial Zaffari, de Passo Fundo, em Caxias do Sul. Em 2024, será a quinta a ser aberta. Outras duas estão sendo montadas em mais cidades.

última do ano será a de São Leopoldo. O prédio na maior cidade da Serra e a segunda maior economia gaúcha - atrás apenas de Porto Alegre - está sendo erguido na saída para a BR-116. Antes de Caxias, será inaugurada, no dia 24 deste mês, a filial em Novo Hamburgo , que será a 34ª da bandeira. A. O prédio na maior cidade da Serra e a- atrás apenas de Porto Alegre - está sendo

O grupo estava com seleção de 40 vagas para trabalhar na loja, pela agência do Sine. No local da futura loja, faixa anuncia que as vagas estão abertas. Mas o número de postos será ainda maior, chegando a 200 postos, segundo adiantou o presidente da Comercial, Sergio Zaffari, à coluna Minuto Varejo.

A terceira loja caxiense terá com 6 mil metros quadrados de área de venda. O aporte ficará entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões.

Em São Leopoldo, o perfil de investimento e tamanho será semelhante ao de Novo Hamburgo Caxias. A loja será em frente a uma estação da Trensurb, na zona urbana.

abriu o 34º Stok Center, desta vez em Torres, no Litoral Norte. A Comercial grupo faturou R$ 4,4 bilhões (alta de 25,7% ante 2022), enquanto o líder Grupo Zaffari teve receita bruta de R$ 7,6 bilhões (avanço de 10,1% sobre 2022). Em agosto, a Comercial, desta vez em Torres, no Litoral Norte. A Comercial é a segunda maior varejista do setor no Estado. Em 2023, o(alta de 25,7% ante 2022), enquanto o líder(avanço de 10,1% sobre 2022).

Com a meta de expansão até dezembro, a rede alcançará 36 unidades da bandeira Stok Center. No total, serão 46, com mais 10 operações de supermercado de vizinhança.

Para 2025, já estão previstas pelo menos mais três filiais: Canoas, Viamão e Lajeado. Mas a meta é repetir pelo menos a marca de seis novas, como em 2024.

* Colaborou Roberto Hunoff, correspondente do Jornal do Comércio em Caxias do Sul

10 maiores supermercados do Rio Grande do Sul: