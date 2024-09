Entidades do varejo reúnem candidatos à prefeitura de Porto Alegre

Um pool de entidades do varejo de Porto Alegre promove encontro com os candidatos a prefeito da Capital. O evento será nesta terça-feira (3) das 12h às 14h no salão nobre do Palácio do Comércio, no Centro Histórico.

Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-POA), Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), Sindicato de Hospedagem e Alimentação da Capital e região (Sindha) e SindilojasPOA lideram a agenda do MenuPOA.

As entidades vão apresentar e entregar aos candidatos uma Agenda Institucional do setor, com foco na defesa do desenvolvimento econômico e social da cidade.

Estarão em pauta medidas para evitar novas cheias em Porto Alegre e Região Metropolitana, incentivos fiscais e desburocratização, infraestrutura urbana e mobilidade, segurança pública, promoção do comércio de bens e serviços e do turismo local, responsabilidade socioambiental e capacitação e qualificação profissional.