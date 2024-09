Shopping Total tem quatro dias com descontos de até 70%

Um dos shopping centers mais diversos e com atração de fluxo na borda do Centro Histórico de Porto Alegre terá quatro dias de descontos de até 70%. O Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, reedita a liquidação tradicional entre os 450 operações comerciais, entre lojas, serviços, alimentação e lazer.

O complexo atrai quase um milhão de frequentadores por mês, diz o Total. O Loucura Total vai desta quinta-feira (29) até domingo (1º de setembro).

Na lista de itens em promoção, estão "produtos selecionados com antecedência pelos lojistas com os fornecedores para garantir variedade no estoque e melhores peças", avisa a direção do shopping.

"Temos diversidade de opções em compras. O Loucura é muito tradicional, e as pessoas esperam por ele", valoriza Silvia Rachewsky, gerente comercial e de marketing do complexo. "É uma campanha que tem credibilidade porque os descontos são reais", garante Silvia.