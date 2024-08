Atacarejo de Santa Catarina tem 100 vagas em Canoas e Caxias do Sul

A bandeira Fort Atacadista, do catarinense grupo Pereira, oferta 100 vagas de emprego em duas lojas da marca no Rio Grande do Sul. Em nota, o grupo informa que são 50 postos na loja em Canoas e outras 50 em Caxias do Sul.

O grupo tem mais uma unidade em Viamão. Segundo a rede, sétima supermercadista do Brasil, com receita de mais de R4 12 bilhões em 2023, a ação busca reforçar o apoio a famílias que sofreram impactos das cheias que atingiram o Estado.

A unidade de Canoas fica na avenida Farroupilha, 4803, no bairro Marechal Rondon, próximo ao ParkShopping Canoas. Em Caxias do Sul, a filial, que foi a mais cara já implantada pela bandeira (com aporte de mais de R$ 120 milhões), fica na rua Tronca, 1370, no bairro Exposição.

"As oportunidades são para diversos cargos e a empresa promove a inserção de jovens no primeiro emprego, 50+, PCDs, LGBTQIAPN+ e estrangeiros", destaca a varejista. Interessados podem ir diretamente nas lojas, com documento com foto e currículo. "Não é necessário experiência", avisa a rede.