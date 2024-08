 Garibaldi, na Serra Gaúcha e onde fica o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos (aberto no fim de 2023 e com quase 100% de ocupação na área de lojas) teve abertura de quase 500 novos negócios de janeiro a julho, segundo as secretarias municipais da Fazenda e Inovação e Empreendedorismo. Serviços, comércio e alimentação, com foco "em experiências turísticas", lideram a expansão. Depois do menor ritmo em maio, devido às cheias, junho e julho registraram 148 novos empreendimentos. Outra estreia na cidade foi do restaurante Sbornea's. Garibaldi terá dois complexos de resort ligados ao mundo do vinho: o Be Wine, de R$ 600 milhões, e o Bacco Wine Heaven, de R$ 100 milhões, com parte já implantada, e fica pronto em 2026. A rede hoteleira tem hoje 1,2 mil leitos e quase 500 apartamentos.