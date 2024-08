Boulevard Vale dos Vinhedos tem quase 100% de ocupação

quase 100% dos espaços para varejo ocupados. Isso mesmo. No dia do evento do Mapa Econômico na cidade, projeto do Jornal do Comércio O mais recente complexo a estrear em Bento Gonçalves - e um dos mais novos da Serra Gaúcha -, está com. Isso mesmo. No dia do evento do, a coluna detalha a operação do Boulevard Convention & Plaza Hotel Vale dos Vinhedos. Dos nove pontos, oito já estão com marcas, entre segmentos de gastronomia, móveis, decoração, bebidas e joias.

O Boulevard fica às margens da BR-470 e tem hotel, com franquia do Plaza São Rafael - a primeira da rede hoteleira porto-alegrense neste formato -, e centro de eventos. Segundo os empreendedores, resta apenas uma área, com 250 metros quadrados, que poderá ter até mais de um tipo de operação, avisa a direção do complexo. Um segmento que está sendo buscado é de malharia, um dos setores com marcas e produção forte na região.

No mix, estão marcas regionais que apostam em gerar experiência e ser destino de turistas, visitantes de negócios e residentes. A implantação da área do mall (tipo de shopping) foi em abril. O hotel abriu no fim de 2023, mas em ritmo gradativo para ocupação. Logo depois vieram os eventos climáticos que arrasaram muitas cidades e provocaram o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, o que afetou diretamente o fluxo para a Serra, tanto de visitantes como de eventos, cita o diretor do Boulevard, Leandro Carpes.

Depois de cancelamentos e adiamentos de reservas para eventos, o complexo começou a ter recuperação em junho. Carpes projeta para 2025 a retomada de congressos e seminários.

"A composição do mall atende a comunidade e não fica restrito ao turista hospedado, mas também busca atrair quem circula na região. São 40 mil automóveis que passam pela rodovia por dia e estamos a menos de cinco minutos do Centro de Bento", valoriza o também diretor da VJ&J Empreendimentos, que liderou o investimento. Foram R$ 108 milhões em aportes, com previsão de expansão da área. Há previsão de instalação de um coworking na segunda etapa do projeto, que deve ter a largada no primeiro semestre do ano que vem.

Na lista da operação, estão, por exemplo, a A&G Aquecimento, especializada em lareiras de alto rendimento e sistemas de aquecimento, a Devorata Trufas Artesanais, com produção artesanal que nasceu em Garibaldi e levou também experiência à loja em Bento, e a Projetarium, com 1,8 mil metros quadrados, com móveis, estofados e decoração de marcas brasileiras.

Na gastronomia, o cardápio tem o Restaurantes do Vale, com cortes especiais de parrilla e também opções de massas. A operação mais recente é do Tanoeiro Wine Store, considerada a maior loja de vinhos da Serra, garantem os empreendedores, com mais de 1,5 mil rótulos à venda.