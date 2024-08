Painel do Mapa Econômico em Bento Gonçalves vai debater desenvolvimento da Serra

projeto Mapa Econômico do RS no dia 15 de agosto, quando será realizado o painel para discutir o desenvolvimento econômico das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí. O giro pelo Rio Grande do Sul doterá sua segunda etapa, quando será realizado o

Jornal do Comércio no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), às 17h30min. O debate terá como tema "Desafios para a Retomada Econômica do RS e Tendências de uma Economia em Transformação". O painel promovido peloserá realizado. O debate terá como tema "Desafios para a Retomada Econômica do RS e Tendências de uma Economia em Transformação".

Os painelistas serão o empresário Clovis Tramontina, diretor do Conselho de Administração da Tramontina; Gelsi Belmiro Thums, presidente da Cooperativa Santa Clara; e Daniel Panizzi, presidente da Uvibra (União Brasileira de Vitivinicultura). A mediação será do editor-chefe do JC, Guilherme Kolling.

https://bit.ly/MapaEconômicodoRS02 As inscrições para participar do painel são gratuitas, porém, limitadas, e podem ser feitas no endereçopela internet.

uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas, de forma regionalizada Projeto lançado pelo Jornal do Comércio em 2023, o Mapa faz. Para detalhar a atividade econômica das diferentes partes do Estado, o Rio Grande do Sul é dividido em cinco grandes regiões, de acordo com critérios de proximidade geográfica e afinidade econômica, seguindo parâmetros da Secretaria Estadual do Planejamento.

retomada econômica do Rio Grande do Sul , após as enchentes de maio, estará em pauta, bem como os desafios de uma economia em transformação.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , destaca a importância das diferentes regiões e a força do Interior para o desenvolvimento econômico do Estado. "Buscamos trazer informações estratégicas para os negócios, de maneira confiável, além de dar espaço e voz aos atores que são protagonistas das cadeias produtivas no Interior do Estado." O presidente do JC também salienta a importância de mostrar as boas iniciativas que estão em andamento e que podem servir de inspiração.

www.jornaldocomercio.com A cobertura do evento em Bento Gonçalves será publicada em tempo real eme pelas redes sociais do JC – uma equipe de jornalistas se deslocará até a Serra para o evento. Além disso, o Jornal do Comércio produzirá um conteúdo especial que vai circular por todo Estado, nas edições online e impressa do dia 22 de agosto, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região.

"É um projeto muito desafiador, considerando a diversidade da economia do Rio Grande do Sul. Mas nos propusemos a essa tarefa porque está em linha com o trabalho do Jornal do Comércio que, como diário de economia e negócios do RS, de certa forma, faz esse mapeamento a cada edição", avalia Kolling.

em 2023 do Prêmio ARI de Jornalismo Além de ter reconhecimento do público e boa recepção nas diferentes regiões em que passou, o projeto Mapa Econômico do RS foi vencedor, principal premiação jornalística no Rio Grande do Sul, com o 1º lugar na categoria Reportagem Econômica.

Calendário de eventos do Mapa Econômico



evento realizado em Erechim A segunda temporada do Mapa Econômico do RS começou em julho, compara debater o desenvolvimento econômico da parte Norte do Estado. Agora, o palco será Bento Gonçalves, onde o painel vai debater a economia da Serra Gaúcha e região.

recorte do Rio Grande do Sul muito industrializado É ume com importantes cadeias produtivas, como o setor metalmecânico, o polo moveleiro e a produção vitivinícola, que agrega força ao turismo.

Confira a agenda de eventos do Mapa Econômico em 2024:

18/07 – Evento já realizado em Erechim (Regiões Norte, Noroeste, Missões e Alto Jacuí)

15/08 – Bento Gonçalves (Regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí)

17/09 – Rio Grande (Regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste)

17/10 – Santa Maria (Regiões Centro, Jacuí Centro, Vales do Taquari, do Jaguari e do Rio Pardo)

19/11 – Porto Alegre (Regiões Metropolitana, Vales do Sinos, do Caí e Litoral)

Serviço

Mapa Econômico do RS - Painel Tendências e desafios para a retomada econômica nas Regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí.

Quando: 15 de agosto (quinta-feira), às 17h30min

Onde: CIC BG - Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (Rua Avelino Luiz Zat, 95)