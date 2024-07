Lideranças regionais apontam caminhos para a reconstrução do RS

Soluções da Região Norte

"Essa é uma região com um ambiente de negócios pujante. E neste momento de retomada da economia gaúcha, podem sair daqui muitas soluções. É o momento de fomentar ainda mais a produção nesta região, e oferecer produtos e serviços a quem demanda no restante do Estado."

Alexandre de Barros, diretor regional do BRDE Tânia Meinerz/JC

Apoio na retomada

“Nesse momento delicado para todos no Estado, é hora da reconstrução. Os profissionais de engenharia, agronomia e de toda a cadeia da infraestrutura são fundamentais, por isso, estamos presentes para apoiar e sermos agentes da retomada."

Matheus Borges dos Santos, engenheiro civil assessor técnico da presidência do Crea-RS e coordenador do Comitê Empresarial Tânia Meinerz/JC





A força de Erechim

"É muito importante pensarmos juntos a retomada. A união da Capital com o Interior, proposta pelo Jornal do Comércio, com o Mapa, faz a diferença. E Erechim pode ser uma força central para o desenvolvimento do Estado."

Arlei Lúcia Cavaletti, presidente do Conselho de Desenvolvimento de Erechim (Coder) TÂNIA MEINERZ/JC

Parceria de entidades

"O momento é crucial para debatermos a retomada da economia gaúcha. As parcerias e o interesse de entidades, como temos visto, demonstram que dependemos um do outro. Lado a lado, público e privado, trabalhando pelo reforço regional, criarão oportunidades para todos."

Beto Bordin, prefeito de Jacutinga e vice-presidente da Famurs Tânia Meinerz/JC

União de diversos atores

"Sempre que há união da iniciativa privada, da imprensa e do governo para conhecer a realidade local de cada região, os resultados são melhores. E essa proposta do Mapa, principalmente neste momento em que nós aqui no norte fomos menos atingidos, é fundamental."

Débora Balbinotti Lunardi, presidente do CDL Erechim Tânia Meinerz/JC

Apontar oportunidades

"Falar da economia local é muito importante como forma de apontar as oportunidades e as necessidades de cada setor. Nesta região, por exemplo, temos mais de 40 anos de atuação e mais de mil estagiários movimentando essa economia."

Adriano Lirio, gerente operacional do CIEE Passo Fundo TÂNIA MEINERZ/JC

Investidores do campo

"Debates como esse são fundamentais para olharmos para quem serão os investidores do campo daqui a 20 anos, é darmos infraestrutura para eles crescerem. Da porteira para dentro estamos globalizados, mas o produtor precisa ter competitividade da porteira para fora."

Allan Tormen, presidente do Sindicato Rural de Erechim Tânia Meinerz/JC

O papel da educação

"Qualquer reconstrução precisa iniciar pelo ser humano. A educação, desde o básico, tem papel importante neste momento para preparar pessoas prontas para os desafios. É preciso pensar em construir pessoas capazes de reconstruir o Estado."

Erni da Rosa, coordenador de marketing do Colégio Notre Damme Tânia Meinerz/JC

Ajuda federal

"A discussão proposta pelo Mapa é altamente positiva. As cheias trouxeram consequências para a economia do Estado que ainda vão se refletir por muito tempo. A união de todos os setores e a ajuda do governo federal neste momento são imprescindíveis."

José Gelson Miola, vice-presidente da Fecomércio-RS Tânia Meinerz/JC

Lugar de oportunidades

"Hoje Erechim é uma referência para a economia do Estado, tanto na produção quanto como um lugar para onde as pessoas podem vir em busca de oportunidades. Debates como este mostram que as soluções nessa retomada só funcionarão se todos se unirem"

Gilmar Cavaletti, vice-presidente da Cavaletti Tânia Meinerz/JC

Manutenção de empregos

"É importantíssimo retomarmos a economia do Estado, e Erechim é um polo da indústria, comércio e cultura. Quando fazemos debates como esse, estamos fomentando a criação e manutenção de empregos, e atraindo a atenção para o que temos a oferecer aqui."

Margarete Oldoni, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Erechim TÂNIA MEINERZ/JC

Potencial da Região Norte do RS

"Mesmo ainda relativamente isolados das demais regiões, o Norte do Estado é um foco de desenvolvimento. Neste momento de retomada da economia gaúcha, precisamos nos posicionar e mostrar esse potencial."

Alexandre Pilger, supervisor financeiro da Unimed Erechim

Exportadores e empreendedores



"O debate em Erechim mostra a importância que o município tem para a região e todo o Estado. Hoje, Erechim exporta e empreende, e tudo o que se faz aqui também gera oportunidades fora daqui."



Carlos Eduardo de Mário, presidente do Sinduscon Erechim