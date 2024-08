Shopping da Comercial Zaffari ganha reforço de duas marcas nacionais

Duas marcas nacionais de alimentação reforçaram o mix do shopping que é ligado aos proprietários da Comercial Zaffari, segundo maior grupo de varejo de supermercado do Rio Grande do Sul. Croasonho e Montana Grill abriram no Bella Città Shopping, em Passo Fundo. Outra marca que desembarcou no Bella Città foi reforçaram o mix do shopping que é ligado aos proprietários da, segundo maior grupo de varejo de supermercado do Rio Grande do Sul.abriram no, em Passo Fundo. Outra marca que desembarcou no Bella Città foi a Brasil Cacau

LEIA MAIS: Hering volta a shopping de Passo Fundo

mesmo franqueador, o grupo Halipar, que também detém a Griletto, estão funcionando no terceiro piso desde sexta-feira (2). Lembrando: a Croasonho foi fundada por gaúchos e depois foi vendida em 2017 para o grupo atual. Os fundadores da marca abriram As duas operações, que são comandadas pelo, que também detém a, estão funcionando no terceiro piso desde sexta-feira (2). Lembrando: ae depois foi vendida em 2017 para o grupo atual. Os fundadores da marca abriram outro negócio, com panquecas

O Montana Grill tem pratos executivos com carnes nobres, lanches e tábuas para happy hour, avisa a direção do shopping, em nota à coluna Minuto Varejo. No cardápio, tem a tábua de carnes "Bella Città" e pratos que homenageiam o Rio Grande do Sul.

A Croasonho atua no perfil de lancheria, com sandubas e croissants doces e salgados. A direção do Bella Città lembra que a Croasonho chegou a ter unidade entre 2014 e 2019.

Em nota enviada pelo Bella à coluna, o CEO da Halipar, Ricardo José Alves, diz que a meta é ser "referência no Estado". "Tínhamos o receio de que a tragédia das enchentes pudesse diminuir o ritmo, mas não temos visto isso acontecer. A procura aqui no Sul está bastante grande", comemora Alves.



O executivo projeta a abertura de "várias lojas" das duas redes. A Croasonho vai ter mais lojas este ano ainda em Santa Maria, Porto Alegre e Lajeado.

"Quanto ao Montana Grill, pegamos o embalo e já estamos com uma prospecção para inaugurar a segunda loja em Porto Alegre", revela o CEO, na nota.



Da operação no shopping da Comercial Zaffari, Alves garante que os frequentadores "podem esperar pratos saborosos, com bom custo-benefício e uma excelente carne". Da Croasonho, o executivo diz que "é um produto que funciona muito bem, tanto para ser consumido na praça quanto para entrega via delivery".