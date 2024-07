 Iguatemi Porto Alegre tem nova loja. Unidade da New Balance, sob comando do grupo Dass, acaba de abrir. Outra frente é o espaço temático da Arena Scooby, no 1º piso. A atração fica até 13 de agosto.

 O Bella Città, de Passo Fundo, tem novidade. Loja da Cacau Brasil é mais um reforço do mix.

 Dia dos Pais 1: O Pontal Shopping terá campanha do Dia dos Pais, que começa hoje e vai até 11 de agosto. Gastos de R$ 300,00 levam um kit da Cervejaria Salvador.

 Dia dos Pais 2: O SindilojasPOA espera que a data movimente R$ 222 milhões, com tíquete médio de R$ 285,00. Pesquisa da entidade mostra que os consumidores (pais, maridos e filhos) desejam ganhar roupa (primeiro lugar), seguido por calçados, perfume, bebidas e artigos esportivos. As compras vão se concentrar na semana anterior ao segundo domingo de agosto.

 A Lojas Renner lançou a coleção cápsula Todos Unidos pelo RS, em apoio a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O projeto, com o Instituto Lojas Renner (ILR) e três fornecedores de Santa Catarina e do Paraná, prevê a doação de R$ 400 mil para mulheres em situação de maior vulnerabilidade social. A companhia contabiliza R$ 50 milhões em ações ligadas a impactos do evento climático.