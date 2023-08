Ex-donos da Croasonho abrem franquia de panquecas americanas

"Sou um apaixonado por franquias", confessa o empresário de Caxias do Sul, na serra gaúcha, Eduardo Silva, o Duda, que ganhou fama à frente da rede Croasonho. Seis anos após vender a operação baseada em croissants, Duda e mais três sócios se aventuram em outro negócio, claro, de franquia. Está nascendo a Pantástica, com prato principal as famosoas panquenas americanas, além de waffles.

A primeira loja já está pronta e abre em 5 de setembro no Litoral Norte. A avenida Paraguassu, a mais movimentada comercialmente de Capão da Canoa, será palco da estreia da marca no Brasil. Depois, em outubro, abre uma unidade do formato quiosque em Recife, em Pernambuco, e já estão vendidas e previstas para entrar em operação mais duas, em São Paulo, revela o sócio-fundador e ex-franqueador da Croasonho.

"Vamos crescer muito mais rápido do que a Croasonho", garante Duda, citando que a antiga franquia tinha 80 lojas quando acertou a venda à Halipar, holding dona das marcas Griletto, Montana Grill, Jin Jin Wok e Jin Jin Sushi, todas de alimentação, em 2017.

O ex-franqueado da Croasonho chamou o sócio na antiga marca, Gustavo Susin, com quem tem ainda uma empresa de cereais integrais (outro segmento que cresce muito), para a Pantástica, e Douglas Schuh e Bruno Maccagnan. que montaram a produção da mistura pronta das panquenas e waffles e que pode ser preparada em casa.

Modelo de loja de rua aposta em muita cor e tons que remetem ao produto que deu origêm à franquia. Foto: Pantástica/Divulgação

Schuh cita que a ideia de elaborarar a mistura para ofertar nas gôndolas surgiu em uma viagem à Austrália. Ele e Maccagnan montaram uma fábrica em Caxias do Sul para produzir a mistura. Hoje a unidade opera com 30% da capacidade, portanto, com espaço de sobra para expandir e atender a demanda das franquias.

A Pantástica para fazer em casa é vendida em duas versões de 300 gramas, com zero açúcar e original. Redes de supermercado no Rio Grande do Sul e outros estados comercializam. A embalagem tem 300 gramas e rende 12 unidades. Os sócios garantem que as massas seguem o estilo que é servido nos Estados Unidos.

O cardápio das lojas terá diferentes sabores, entre doces e salgados, com opção dos waffles. Duda garante que vai ter até o xarope de Maple, calda muito popular nas panquecas nos EUA e no Canadá, feito da serva da árvore símbolo canadense. Ao incluir waffles nas opções, a Pantástica vai rivalizar com outra franquia gaúcha, a The Waffle King, que está em plena expansão e com mais de 90 lojas no País.

A franquia tem dois formatos: loja de rua e quiosque, que será focado em shopping center, diz Duda. A loja tem a aprtir de 40 metros quadrados, taxa de franquia de R$ 49 mil, com investimento esitmado em R$ 289 mil.O retorno é preisto em 24 a 36 meses. O lucro é projetado em 25%, com royalties de 5% aos franqueadores. Já o quiosque tem a partir de seis metros quadrados, custa R$ 39 mil e envolve aporte de R$ 169 mil. O retorno é de 18 a 30 meses, com as mesmas taxas de retorno e royalties da loja.