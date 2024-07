Dia dos Pais deve movimentar R$ 222 milhões no comércio de Porto Alegre

O Dia dos Pais de 2024 deve ser a primeira data promocional do comércio que não terá impacto das cheias de maio. Dia das Mães e Dia dos Namorados sofreram efeito de lojas ainda fechadas e ritmo mais lento. O Sindilojas Porto Alegre projeta receita de R$ 222 milhões com as vendas na Capital.

Segundo pesquisa da entidade com o segmento, o tíquete médio do presente deve ficar em R$ 285,00. Considerando que muitos consumidores vão comprar mais de um item, a despesa pode chegar a R$ 345,00 por pessoa, "aumento de 24,9% em relação a 2023", estima o SindilojasPOA, em nota sobre o Dia dos Pais.

O levantamento também apurou como os consumidores esperam pela data. Para cerca de 30% dos respondentes, roupa lidera na lista de compras, seguida de calçados (15,6%), perfumaria/cosméticos/produtos de higiene (13,9%), bebidas e artigos esportivos (10,7% cada um).

Do lado de quem vai comprar, os pais vão ser os mais presenteados (55,8%), depois esposo (26,5%) e filho (8,8%). A semana que antecede o segundo domingo, que é a data, vai concentrar a busca dos presentes para 46,5% dos entrevistados.

Sobre a decisão de onde comorar, moradores indicaram que brindes, benefícios e segurança da operação mais influenciam na escolha do local. Na forma de pagar, cartão de crédito parcelado (29,3%), à vista em dinheiro (23,8%) e com pix (17,5%) vão guiar a quitação da compra.



Quase 60% das pessoas vai comprar em loja de rua, 43,3% em shopping center e 19,5% pelos canais digitais, que avançou na preferência, ante 17,4% da pesquisa de 2023.

A perspectiva de melhora nas vendas no setor comanda a análise da entidade. "Será preciso mais do que uma data forte para a recuperação”, comenta o presidente do sindicato, admite Arcione Piva, em nota. Na nova temporada promocional, o frio é um dos fatores que impulsiona.

"A previsão do tempo mostra que tem uma nova onda de frio, ajudando nas vendas que antecedem a data festiva”, anima-se Piva.