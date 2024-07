Iguatemi Porto Alegre tem quase 50 marcas internacionais

O Iguatemi Porto Alegre reforça seu cacife para atrair marcas internacionais de varejo. Já são 48 lojas de grupos estrangeiros entre as 333, quase 15%, do complexo na Zona Norte. Do rol de 53 operações exclusivas do Iguatemi, 17 são nomes internacionais, entre elas grifes de luxo.

As aquisições mais recentes foram a norte-americana UGG, famosa pelas botas de frio, que a coluna já tinha noticiado que estava a caminho, e a italiana de moda íntima masculina Intimissimi Uomo (homem)- da mesma família da Intimissimi e Calzedonia.

Marca italiana de roupa masculina é a segunda implantada no Brasil PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Nesta última aquisição, que estreou sábado passado, há um detalhe que valoriza o passe do shopping local, do grupo Iguatemi, dono também do Praia de Belas Shopping e I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no Estado: a unidade própria da rede, que pertence ao grupo Oniverse, com sede em Verona, na Itália, é a segunda a ser implantada no Brasil.

A primeira fica no Morumbi Shopping, na capital paulista, aberta no fim de 2023. "O Rio Grande do Sul é o segundo mercado que mais compra Intimissimi Uomo online", cita o gerente da loja, Guilherme Lemes. A demanda pesou na decisão da abertura da unidade. A renda média e popularidade das confecções italianas entre residentes também entraram na análise.

Todas as marcas do grupo vendem itens importados. A operação abriu no segundo piso do shopping, numa posição com muito fluxo. "Os gaúchos são os que mais compram nas lojas femininas que têm alguns itens masculinos", conta a franqueada Frederica Arthur, com oito pontos da Calzedonia e Intimissimi, que ficam pertinho da Uomo no Iguatemi. Depois de Porto Alegre, outras filiais da marca para homens abrirão em Florianópolis e São Paulo.

Loja famosa pelas botas de frio abriu em junho a sexta operação no País PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Os gaúchos consomem itens clássicos e básicos e gostam muito das nossas coleções. A receita das operações aqui representam muito da receita nacional", observa Alvaro Gutierrez, CEO do Oniverse Brasil. O grupo tem 12 lojas no Estado. Gutierrez adianta que, por enquanto, a Intimissimi Uomo terá pontos próprios para testar a recepção das coleções, antes de franquear a marca, como nas outras.

A UGG, que foi fundada por surfistas, tem poucas operações no Brasil. A do Iguatemi, também no segundo piso, é a primeira no mercado regional e a sexta no País. As outras unidades estão em São Paulo, São Roque (SP), Curitiba e Balneário Camboriú. O shopping tem no seu time internacional grifes de luxo como Louis Vuitton, Dolce e Gabanna e Gucci, além de Zara, Zara Home e Nespresso.

Do mundo para o Iguatemi Porto Alegre