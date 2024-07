Procon flagra e multa mais de 10 mercados com produtos danificados pela enchente

"A fiscalização segue na rua", avisa o diretor do Procon de Porto Alegre, Rafael Gonçalves, depois de duas semanas de operações que flagraram alimentos e material de limpeza danificados pela enchente e que não deveriam estar à venda em mercados.

No grupo de lojas que foram alvo dos fiscais, estão desde pequenos e mercados de bairro a redes bem conhecidas, como a do atacarejo Vantajão, que pertence ao grupo Andreazza , com sede em Caxias do Sul e quinta maior rede no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro local a ser fiscalizado.