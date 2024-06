Procon fecha supermercado que vendia produtos danificados nas cheias

Mais um supermercado foi fiscalizado pelo Procon e outros órgãos em Porto Alegre, após denúncia de venda de produtos danificados pelas cheias. Foi o segundo estabelecimento do setor visitado nesta semana. Desta vez, o supermercado Sarandi, pequeno comércio no bairro da Zona Norte, foi flagrado com itens impróprios e que colocam a saúde dos clientes em risco.

Zona Norte, perto do Aeroporto Salgado Filho, foram encontrados alguns produtos com embalagens danificadas. A rede, quinta maior do Estado, emitiu nota listando as unidades, descartando a venda irregular e indicando que os produtos não tinham ainda sido detectados no controle de qualidade. O primeiro local a receber fiscais foi o atacarejo Vantajão , do grupo Andreazza, autuado e que deve ter multa. Na loja na, foram encontrados alguns produtos com embalagens danificadas. A, descartando a venda irregular e indicando que os produtos não tinham ainda sido detectados no controle de qualidade.

Desta vez, os fiscais interditaram o comércio devido à quantidade de itens impróprios para consumo. Além de grande volume de mercadorias, como enlatados, biscoitos e outros itens, também perecíveis foram encontrados no local sem condições de venda, como carnes.

A ação teve as secretarias de Transparência e Controladoria, de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Saúde e ainda Ministério Público Estadual. A fiscalização foi nessa sexta-feira (21).



"O supermercado Sarandi estava comercializando mercadorias alimentícias, entre outros produtos, que ficaram submersos na água da enchente", diz nota do Procon, que "aplicou multa e interditou o local por cinco dias". O prazo foi estipulado para que a empresa regularizar a condição do estoque.

"Encontramos embalagens sujas, furadas e carnes escuras e com mau cheiro", listou, na nota, o diretor do Procon, Rafael Gonçalves.



O órgão informou seguirá a ação e já recebeu denúncias de outros locais. Os consumidores podem ir à sede do Procon, de segunda à sexta, das 9h às 13h, no 2° andar do Mercado Público, no Centro da Capital, ou enviar informações ao WhatsApp (51) 3433-0156.