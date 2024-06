Canoas tem mais um supermercado interditado por vender produtos impróprios

Mais um supermercado foi interditado em Canoas pela venda de produtos vencidos e outros danificados após ficarem submersos na enchente histórica de maio. A operação, realizada nesta quinta-feira (27), foi desencadeada pelo Procon Canoas e pela Vigilância Sanitária do município.

Situado na rua Florianópolis, no bairro Mathias Velho, uma das regiões mais afetadas pela inundação das águas no mês passado, o estabelecimento retomou as atividades recentemente. Os fiscais identificaram latas enferrujadas, itens com rotulagem desgastada e embalagens danificadas, resultantes da tentativa de limpeza dos produtos por parte do comerciante.

diversas mercadorias haviam sido lavadas, os fiscais encontraram condições insalubres, como prateleiras enferrujadas e itens de limpeza abertos e usados, inclusive com veneno para rato acondicionado próximo de produtos alimentícios."O Procon está recebendo várias denúncias de estabelecimentos que estão comercializando esses produtos", destaca a diretora do Procon Canoas, Taís Marques. Na segunda-feira (24), no bairro Harmonia, outro supermercado já havia sido interditado Além dos indícios de que, os fiscais encontraram condições insalubres, como prateleiras enferrujadas e itens de limpeza abertos e usados, inclusive com veneno para rato acondicionado próximo de produtos alimentícios."O Procon está recebendo várias denúncias de estabelecimentos que estão comercializando esses produtos", destaca a diretora do Procon Canoas, Taís Marques. Na segunda-feira (24), no bairro Harmonia,pelo mesmo motivo