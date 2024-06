Supermercado de Canoas é interditado por vender produtos submersos durante a enchente

Um supermercado do bairro Harmonia, no lado oeste da cidade de Canoas - o mais atingido pela enchente de maio - foi interditado pelo Procon, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária, pela venda de produtos danificados após ficarem submersos pelas águas. A ação aconteceu na terça-feira (25), em estabelecimento situado na rua José Veríssimo.

No local, os agentes constataram as, sem a rotulagem ou mesmo com embalagens danificadas, após a tentativa de limpeza dos produtos por parte do comerciante. “Muitos consumidores perderam tudo, inclusive colocando alimentos fora. Temos que coibir que este consumidor fique exposto a estes produtos que são nocivos à saúde. Nesta ação,, além da cozinha estar apresentando sujeira, sendo um lugar insalubre para a manipulação de alimentos, em especial pães, assados no local”, destacou a diretora do Procon Canoas, Taís Marques.Os fiscais do Procon lavraram um auto de infração e. Agora, os proprietários precisam comprovar que efetuaram os ajustes necessários para o funcionamento do local. O Procon não divulgou o nome do estabelecimento.