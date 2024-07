"Não é programa de manutenção de emprego. É o bolsa mancha", critica Bohn, da Fecomércio-RS

O governo deu mais prazo para empresas aderirem ao auxílio de dois salários mínimos. Mais que adiar, as empresas querem mais tempo, alerta o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, à coluna Minuto Varejo. Segmentos do comércio e dos serviços querem recursos a fundo perdido e regras trabalhistas mais flexíveis, principalmente para evitar demissões.Minuto Varejo - Dois meses depois das cheias, como está a retomada?Luiz Carlos Bohn - Mais que saber se vão conseguir se recuperar, os empreendedores se perguntam se vão perder de novo. Precisam se preparar de forma diferente. O fator pessoal pesa muito, pois muitos sofreram com os alagamentos. Uma empresa são pessoas acima de tudo. Além disso, muitos buscam dinheiro emprestado e não sabem se poderão pagar.MV - O que se espera do governo federal?Bohn - O governo está se fazendo de surdo ou está surdo. Vieram recursos para as pessoas, mas temos necessidade de bilhões de reais a fundo perdido. É dinheiro novo. A Fecomércio-RS reavaliou em R$ 20 bilhões as perdas, que antes eram de R$ 10 bilhões. Até dezembro, o PIB deve recuar 5%. Houve liberação de Pronampe, linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e auxílios a famílias, mas não fez nenhuma medida de flexibilização da legislação trabalhista. As empresas e as pessoas pagam bilhões de reais em impostos à União. É a hora que precisamos receber mais recursos. Propusemos parar de pagar impostos federais por 18 meses nas regiões atingidas.