Anacapri, do portfólio da Arezzo, sobe a Serra e abre em shopping do Zaffari

Do time de dezenas de marcas do portfólio Arezzo e agora com Grupo Soma (Farm e Hering), associação que foi um dos maiores negócios do varejo até agora em 2024 no Brasil, a Anacapri subiu a Serra Gaúcha para abrir sua terceira loja no Rio Grande do Sul. O destino? Um dos shopping centers do Grupo Zaffari.

A grife de calçados femininos já está funcionando no Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul, informa a Airaz, gestora dos empreendimentos comerciais do Zaffari, com exceção do braço de supermercados. Além da Anacapri, o San Pellegrino terá ainda a própria Arezzo, Calvin Klein e Brisa, com inaugurações nos próximos meses.

A Anacapri estava até agora em dois complexos - no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, e no ParkShopping Canoas, em Canoas. A unidade no San Pellegrino ocupa área de venda de 42 metros quadrados, no primeiro andar do complexo no Centro da cidade.

A Arezzo fundou a marca em 2008. Um dos fortes da rede focada em calçados e acessórios para mulheres são coleções em colaboração com marcas e personalidades, cita a Airaz, em nota.

"É uma grande satisfação trazer à região uma marca de renome nacional como a Anacapri. A marca preza por calçados que facilitem o dia a dia das mulheres sem abrir mão da personalidade e da qualidade", comenta, na nota, Gilvana Hoffmann, franqueada da loja.