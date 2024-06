Colombo vai abrir "nova" loja em polo de comércio de rua de Porto Alegre

Para quem circula pela avenida Azenha, um dos polos do comércio de rua de Porto Alegre, pertinho do Centro Histórico, chamou a atenção uma das maiores redes de varejo de eletrodomésticos do Rio Grande do Sul estampando fachada de prédio onde foi a varejista TaQi, rede do grupo gaúcho Herval. A TaQi fechou no primeiro semestre de 2023 no local, junto com outras 16 unidades da rede.

VÍDEO: Colunista foi à Azenha conferir movimento da Colombo

A Colombo agora estampa o ponto, que fica na calçada no sentido Bairro-Centro, mas que ainda não abriu. A coluna Minuto Varejo foi atrás de informações para entender o movimento da rede, com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha.

Primeira informação: não vai ser uma loja nova exatamente. Ou seja, mais um ponto físico da varejista.

Segunda informação: para abrir onde foi a TaQi, a Colombo vai desativar a unidade que tem bem perto, mas na calçada no sentido Cento-Bairro, uma imóvel bem maior, onde está há bastante tempo. Valor de aluguel e também alguns problemas de estruturas do prédio, como goteiras em dias de chuva, estão entre as razões para a mudança, segundo apurou a coluna em conversa com a equipe da filial.

Terceira informação: vai ser uma "nova" loja, segundo a área de marketing da Colombo, pois a unidade vem com layout interno atualizado para a nova configuração de loja. Realmente, o Minuto Varejo conferiu a instalação e tem identificação visual diferente. A área de loja é bem menor.

"Ainda não temos a data certa de abertura, mas estamos programando para a primeira semana de julho", diz Maria do Carmo, da gerência de marketing da varejista.

A coluna questionou Maria do Carmo sobre a razão de atravessar a rua e instalar a filial na calçada no outro lado.

"Vamos mudar para oferecer melhor experiência a nossos cientes. Loja nova", explica ela.

Sobre as últimas novidades da rede, que vinha abrindo pontos até antes da inundação, Maria do Carmo diz que foram abertas filiais em Caxias do Sul (bairro Cruzeiro), Candelária, Arroio do Sal e Jacarezinho (Paraná). Aliás, o estado do Sul do Brasil vem sendo um dos destinos com mais estreias da marca em 2024.

A Colombo teve 15 lojas fechadas após serem atingidas pelas cheias e outras 10 ficaram sem operar devido aos transtornos provocados pelos eventos climáticos. Em Porto Alegre, por exemplo, varejos em pontos do Centro que não foram atingidos por água ficaram sem ter como abrir por falta de energia.