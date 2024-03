Colombo fecha última loja de shopping em Porto Alegre e avança no interior

a gaúcha Colombo, encerrou a presença em shopping center em Porto Alegre. Apesar de até agora não comentar sobre a coluna Minuto Varejo noticiou, a varejista informa que segue com a expansão de pontos, mas com foco no interior e fora do Rio Grande do Sul. A maior varejista de eletrodomésticos do Sul do Brasil,, encerrou a presença em shopping center em Porto Alegre. Apesar de até agora não comentar sobre a decisão de fechar no BarraShoppingSul , como anoticiou, a varejista informa que segue com a expansão de pontos, mas com

O fechamento no shopping da Zona Sul da Capital foi na virada de fevereiro para março. Tudo indica que a razão do encerramento da operação foram os custos para se manter neste tipo de empreendimento, vistos como elevados frente a resultado da unidade. No mesmo período, deixaram o Barra as marcas Nespresso e Amaro, do ramo de moda.

O mesmo motivo já havia motivado, em anos passados, a saída da varejista gaúcha de shoppings como o Praia de Belas e Iguatemi, que são da mesma companhia de varejo e ativos imobiliários, o grupo Iguatemi, também em Porto Alegre. O Ponto, do grupo Via, mesmo dono da Casas Bahia, fechou também nos mesmos shoppings. Apenas a concorrente Magazine Luiza, que atua no mesmo mix de produtos, continua nos empreendimentos.

Até 8 de março, a rede com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha, havia aberto seis lojas, sendo quatro delas no Paraná. Na lista, tem uma reinauguração na cidade paranaense de Colombo e a reconstrução da unidade de Roca Sales, destruída pela enchente que atingiu a cidade gaúcha na região dos vales, em 2023.

A marca chegou a 312 unidades com as inaugurações, contabiliza a varejista. No ano passado, a Colombo diz que abriu 38 filiais, além de ter entrado no mercado do Mato Grosso do Sul. Até julho, haviam sido 24, segundo informação que a coluna veiculou.

A mais recente estreou na sexta-feira (8) em Wenceslau Braz, no interior do Paraná, onde a primeira do ano estreou em 3 de janeiro, em Cambará. Em fim de janeiro, foi a vez da nova filial em Colombo, seguida por novo ponto em Joinville, em Santa Catarina, em meados de fevereiro, e a primeira em Cafelândia, também no Paraná, em 1 de março. Roca Sales reabrir em 2 de março.