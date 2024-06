Docile abre loja em parque temático em São Paulo

Cada vez mais na briga pela venda direta aos consumidores, a gaúcha Docile estreou a primeira loja em um parque temático. A operação fica no Hopi Hari, em São Paulo, informa a fabricante de doces e guloseimas, em nota. Em março passado, a marca desembarcou no Aeroporto de Congonhas, também na capital paulista.

"O movimento faz parte da estratégia da empresa de ampliar o conhecimento de marca a partir da atuação no varejo", diz a Docile, na nota. O alto fluxo de pessoas foi fator decisivo para a escolha do empreendimento. A unidade fica na área da roda gigante.

patrocínio do comitê olímpico brasileiro . Antes, a Docile já tinha "marcado pontos" escolhendo a skatista medalhista olímpica Rayssa Leal como sua mascote. Em março, Rayssa virou a primeira embaixadora brasileira da marca de luxo francesa Louis Vuitton. A marca gaúcha também investe em marketing com mais força, com

A nova instalação segue o astral dos itens que são populares no portfólio da marca e com ambiente muito colorido, ideal para gerar mais pontos de contato com os frequentadores. "É uma oportunidade incrível de nos conectarmos de maneira mais direta com eles”, define o sócio-diretor da fabricante Ricardo Heineck, em nota.

A loja vende itens a granel ou embalagens e kits prontos. Na operação de varejo direto, a marca oferta também variedades exclusivas, que são normalmente exportadas.

“Temos a possibilidade de mostrar o nosso produto de forma diferente e estar mais próximo de públicos que conversam muito com a nossa marca, que são os jovens e as famílias", completa Heineck. A marca tem plano de expandir a presença no varejo físico próprio, diz o sócio-diretor.