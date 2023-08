Docile abre primeira loja dentro de plano para se aproximar dos consumidores

Como a coluna Minuto Varejo tinha antecipado no caderno Empresas & Negócios, a decisão da Docile, uma das maiores indústrias de doces e guloseimas do Brasil e maior exportadora do segmento, de abrir loja já tem endereço, modelo e visual. A estreia do ponto de venda direto ao consumidor - antes a marca só era encontrada em varejos -, foi nesta quarta-feira (2) no formato de quiosque no Shopping Lajeado, terra natal da Docile. LEIA MAIS: Segundo a empresa, o "novo espaço reforça a estratégia de conhecimento da marca, de estar ainda mais próxima do público e apresentar produtos exclusivos". A estratégia segue, de certa forma, os passos de concorrentes que vêm expandindo suas unidades no front direto ao consumidor final, como a Fini, que vem abrindo unidades em muitos shopping centers no Rio Grande do Sul. O projeto da fabricante gaúcha estava no forno há meses, alvo de estudos e pesquisas, diz a empresa. "Tudo para que o consumidor tenha a melhor experiência possível nesse novo formato", diz o sócio-diretor da Docile, Ricardo Heineck, em nota à coluna. Doces como Gummy Bands, Candy Cane e Canudinhos Jumbo, que só eram exportados, estão no quiosque.



Café do Mercado com azeite

AZEITE DE OLIVA à venda no Café do Mercado.

/TÂNIA MEINERZ/JC

A Café do Mercado abriu espaço para um novo produto. O azeite gaúcho entrou o cardápio do varejo, com três marcas locais: Torrinhas, Biome Pampa e Nina. "O azeite extravirgem tem aspectos sensoriais e traz benefícios à saúde muito parecidos com o café. Além disso queremos prestigiar e ajudar a desenvolver a cultura do azeite de oliva gaúcho", explica Clóvis Althaus Júnior, diretor da empresa, em nota. Os azeites já estão à venda nas lojas do Mercado Público, em Porto Alegre.

Tonolli chega ao Villagio

Minuto Varejo - Tonolli Sono & Saúde - Caxias do Sul - loja Villagio Caxias - shopping center - comércio de colhões

/TONOLLI SONO & SAÚDE/DIVULGAÇÃO/JC

A marca que criou um aplicativo que ajuda a definir o colchão ideal de cada pessoa em apenas dois minutos respondendo a sete perguntas, abriu a terceira loja física na serra gaúcha. A Tonolli Sono & Saude chegou ao Villagio Caxias, maior shopping da cidade, que é sede da loja com quase 50 anos. O ponto, que é aposta em novos fluxos de clientes e região de consumo, tem 160 metros quadrados e envolveu aporte de R$ 300 mil, informa o diretor Virgílio Tonolli, terceira geração da Tonolli. "É a nossa loja mais tecnológica, com um amplo espaço interativo onde o cliente descobre o colchão ideal em minutos", destaca Tonolli.

AutoZone desembarca no RS

Minuto Varejo - loja em Alvorada AutoZone - autopeças - rede dos Estados Unidos - priemira loja no RS

/PREFEITURA DE ALVORADA/DIVULGAÇÃO/JC

Rede norte-americana de venda de autopeças, a AutoZone desembarcará no Rio Grande do Sul. A chegada vai ser por Alvorada, onde a loja está quase pronta entre as paradas

41 e 42, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geovani Garcia. A loja abre 50 empregos, diz Garcia. A rede comprou terreno na avendia Getúlio Vargas. Fundada em 1979, a marca tem mais de 6 mil lojas entre EUA, México e Brasil (89, entre 72 em São Paulo, oito no Paraná, uma em Santa Catarina, duas em Goiás e seis em Minas Gerais), segundo o site da marca. A AutoZone está na Bolsa de Valores de Nova York.

ENTRE ASPAS

Esperar três ou seis meses não fará diferença em 67 anos, diz Drebes

/LARRY SILVA/DIVULGAÇÃO/JC

Como o varejo reage à isenção de importação de produtos até US$ 50,00: Absurdo isentar totalmente. Concorrência totalmente desleal." Otelmo Drebes, CEO da Lebes. Embora pareça beneficiar o consumidor, coloca um ônus desnecessário sobre as empresas de comércio. A obrigatoriedade de inscrição no sistema Remessa e o recolhimento antecipado do tributo estadual representam uma complexidade adicional para as operações de importação, aumentando a burocracia e os custos administrativos." Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS.

No Ponto

 Refis da pandemia: A Secretaria da Fazenda gaúcha fechou o balanço das adesões ao programa para parcelar as dívidas pós-2020 com ICMS. Foram mais de 1,8 mil empresas, com quase

24 mil débitos, somando mais de

R$ 475 milhões. Até ontem, cerca de R$ 8 milhões já ingressaram nos cofres públicos, pois era obrigatório pagar a parcela inicial, condição para ser habilitado ao Refis. Pelo menos

16 mil empresas estavam aptas a aderir, somando R$ 2 bilhões. A coluna chegou a noticiar que o valor de adesão havia alcançado quase R$ 500 milhões. A Fazenda explica que a diferença para menos é porque muitas empresas que se habilitaram não quitaram a primeira parcela e ficaram fora do programa. Das adesões por setor, supermercados representam 23%, calçados e vestuário (19%) e móveis e materiais de construção (14%).  Farmácia São João tem 200 vagas de emprego para novas lojas em cinco cidades: Porto Alegre, Cachoerinha, Canoas, Guaíba e Novo Hamburgo. Candidatos devem se habilitar pelo recru [email protected] ou site farmaciassaojoao.com.br.  A casa de fondue Era uma vez um Chalezinho, tradicional rede de São Paulo e com filial em Belo Horizonte, abriu em Gramado e vai brigar no apetitoso circuito turístico serrano gaúcho.

Edição de segunda